Betrunkener irrt sich an Wohnungstüre

Stark alkoholisiert mit etwa 3,9 Promille hat sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ein 36-Jähriger in der Kaiserstraße in Bad Saulgau in einem Mehrparteienhaus an seiner Wohnungstüre geirrt.

T-Shirt aus fremden Schrank genommen

Der Mann beschädigte die Wohnungseingangstüre, legte seinen Geldbeutel auf dem Sofa in der fremden Wohnung ab und zog sich ein T-Shirt aus dem Schrank an, wie die Polizei mitteilt.

Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der 36-Jährige wieder berappelt und den Weg in seine Wohnung gefunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Hausfriedensbruchs.