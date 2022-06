Betrunkene Radlerin liegt in Wiese

Zu einer Frau, die neben ihrem Fahrrad in der Wiese lag, wurden Polizeibeamte am Dienstag gegen 12 Uhr in die Straße „Gänsbühl“ gerufen. Weil die 41-Jährige stark nach Alkohol roch und angab, mit ihrem Zweirad gefahren zu sein, veranlasste die Polizeistreife einen Alkoholtest. Nachdem dieser laut Polizei über drei Promille ergab, musste die Frau in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Ihr Damenrad beschlagnahmten die Beamten.