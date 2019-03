Betrüger verlangt EC-Karte samt PIN

Vermutlich ein und derselbe Betrüger hat bei älteren Frauen in Ostrach und in Bad Saulgau unter einem Vorwand die Herausgabe von EC-Karte samt dazugehöriger PIN verlangt. In Ostrach konnte er mit dieser Methode über einen Geldautomaten die Frau um Geld prellen, in Bad Saulgau wurde ihm die Herausgabe verweigert.

Gleich zwei Mal hat der Täter am Mittwochnachmittag in betrügerischer Absicht bei Seniorinnen geklingelt und sich als Mitarbeiter eines Bankinstituts ausgegeben. Im ersten Fall sprach er bei einer 92-jährigen Frau in der Ostracher Kirchstraße vor. Dort gab er an, dass er ihre EC-Karte überprüfen müsse. Er verlangte die Aushändigung der Karte sowie der dazugehörigen PIN, welche ihm die 92-Jährige auch übergab. Hiermit tätigte der Unbekannte im Anschluss daran zwei Geldabhebungen von einem Bankautomaten in Ostrach.

Gegen 17 Uhr wurde mutmaßlich derselbe Täter bei einer 91-jährigen Frau in der Bogenweilerstraße in Bad Saulgau vorstellig. Er verlangte unter dem Vorwand, dass die EC-Karte abgelaufen sei, abermals die Herausgabe einer EC-Karte samt PIN. In diesem Fall händigte die 91-Jährige aber nichts aus, sodass es hier zu keinem Vermögensschaden kam. In beiden Fällen wird der Täter wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, Glatze, hochdeutsch sprechend. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen führen, unter der Telefonnummer07581/48 20. Informationen zu gängigen Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .