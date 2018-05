Besucher vermissen in einigen Lokalen Livemusik

Was der Ansturm der Narren und Besucher aus der ganzen Region betrifft, ist der Gompiga Donnschtig in Bad Saulgau in diesem Jahr so schön wie immer gewesen. Viele Fantasiegruppen nahmen mit ihren Kostümen und Beiträgen das Geschehen in der Stadt aufs Korn, Besucher füllten Innenstadt und Lokale. Allerdings spielten in diesem Jahr nur noch wenige Livebands in den Gaststätten. Der Grund: Die Dorauszunft Bad Saulgau hat nach neun Jahren die finanzielle Unterstützung der Wirte für das Engagement von Livegruppen eingestellt. Viele Wirte verzichteten deshalb auf Livemusik. Sie wollten sie nicht auf eigene Rechnung finanzieren.

Schon seit 25 Jahren kommt eine Besucherin aus Binzwangen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, am Gompiga Donnschtig nach Bad Saulgau. Doch diesmal war sie von der Stimmung in dem von ihr gewählten Lokal – auch dieser Name ist der Redaktion bekannt – enttäuscht. „Stimmung ist immer nur dann aufgekommen, wenn Musikgruppen vorbei gekommen sind“, beschreibt sie den Ablauf des Abends. Waren sie abgezogen, sei es für eine Fasnetsveranstaltung wieder viel zu ruhig geworden. Früher habe es Livemusik gegeben. Wegen des Mangels an musikalischer Unterhaltung habe sich das Lokal früher als sonst geleert. Die Wirtin habe auf die Dorauszunft verwiesen. Die würde sich an den Kosten für Alleinunterhalter und Livemusik nicht mehr beteiligen.

Doch auch das gehört zur Wahrheit. Trotz des fehlenden Zuschusses hatten einige Wirte für Stimmungsmacher für ihr Lokal gesorgt. So legte beispielsweise in der Kostbar ein DJ auf. Auch die Kleber Post leistete sich als eine der wenigen Gastronomien eine Liveband. Entsprechend voll war es in diesen Lokalen.

Auch Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller hat Hinweise auf die vielerorts fehlenden Musikgruppen bekommen. Alleinunterhalter oder Liveband seien wichtig, weil sie auf die Stimmung und Wünsche des Publikums im Lokal eingehen könnten, so der Zunftmeister. Allerdings sei es nicht die Aufgabe der Zunft, dafür zu sorgen. „Der Zuschuss an die Wirte war als Anschubfinanzierung gedacht“, sagt Osmakowski-Miller. Über neun Jahre sei das Engagement von Alleinunterhaltern aus der Vereinskasse gefördert worden. Nachdem sich der Zuspruch der Gaststättentour am Gompigen Donnschtig sehr positiv entwickelt habe und die Wirte „dauerhaft“ mit einem guten Umsatz rechnen könnten, habe die Zunft entschieden, den Zuschuss zu streichen. Das sei den Wirten im vergangenen Herbst mitgeteilt worden.

Eine weiterer Grund, die Förderung einzustellen, sei die Kassenlage des Vereins Die letzte Fasnet sei finanziell ohne großen Überschuss aufgegangen. „Wir haben bei der letzten Mitgliederversammlung nicht ohne Grund die Beiträge erhöht“, betont Osmakowski-Miller. Der Zunftmeister möchte sich aber nach der Fasnet mit den Wirten zusammensetzen, um sich darüber auszutauschen.

Austausch soll kommen

Ein Gespräch zwischen Dorauszunft und den Wirten hält auch Bruno Gaupp vom Bürgerstüble in Bad Saulgau für sinnvoll. Er gestaltete den Gompiga in seinem Lokal bereits das zweite Jahr hintereinander ohne Livemusik. Zuvor habe er die Livemusik allerdings bereits ohne Zuschuss der Zunft bezahlt. Er sieht aber ein weiteres Problem beim Ablauf des Gompiga. Ein Musiker immer wieder gezwungen, Pausen zu machen, sobald Musikgruppen kommen oder Gruppen etwas vortragen. So könne er nur einen Bruchteil der Zeit Musik machen. „Das rentiert sich nicht“, so Gaupp. Im vergangenen Jahr hat Bruno Gaupp deshalb selbst aufgelegt, „Die Stimmung war gut“, so der Wirt. In diesem Jahr hätten aber nur wenige Gruppen den Weg ins Bürgerstüble gefunden. Das hat dem Wirt zu denken gegeben. Inzwischen überlegt er sich, fürs nächste Jahr wieder einen Alleinunterhlater zu engagieren.

