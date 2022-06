Besuch der Feuerwehr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. Juni durften die Kinder des Kindergartens St. Josef Fulgenstadt die Abteilung der freiwilligen Feuerwehr in Fulgenstadt besichtigen. Zwei Gruppen marschierten nacheinander voller Freude zur MZH in Fulgenstadt, wo sie von den Feuerwehrmännern Florian Jäger und Martin Biesel schon erwartet wurden. Diese zeigten und erklärten den staunenden Kindern die Ausrüstung und das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Ebenso durften die Kleinen verschiedene Ausrüstungsteile probieren und bei einem Spritzspiel mitmachen. Ein weiteres Highlight war, als Feuerwehrmann Tobias Münch mit dem Drehleiterfahrzeug kam, und die Kinder mit dem Korb hoch hinaufgefahren wurden.

Für diesen tollen und gelungenen Vormittag möchten wir uns ganz herzlich bei der Abteilung der freiwilligen Feuerwehr Fulgenstadt bedanken!