Bestleistungen lassen hoffen

Die Schwimmer des TSV Bad Saulgau haben mit 13 Schwimmern am 9. Internationalen Sendercup in Mühlacker teilgenommen. Zusammen mit ihren Trainern Sven Leitmann (Leistungsgruppe 1) und Rolf Spiwoks (LG 2) maßen sie sich in der Nähe von Pforzheim mit 750 Schwimmern aus anderen 43 Vereinen. Dank einer guten Vorbereitung holten die Schwimmer 22 Medaillen und schwammen vielen neue Bestzeiten. Lukas Straub (Jahrgang 2004) erreichte das Jugendfinale über 100 Meter Freistil, Schmetterling und Rücken. Jan Köberle (Jahrgang 2003) erreichte über 100 Meter Brust sogar das offene Finale. In die Medaillenränge konnten sich folgende Sportler platzieren: Jan Köberle (3 x Gold, 2 x Silber, 1 x Bronze; 3-2-1), Lorena Bühler (1-2-0), Lukas Straub (0-4-1), Roman Boscher (0-1-1), Lisa Köberle (0-0-2), Saskia Böhm (0-0-1), Michael Flach (0-0-1), Philip Flach (0-0-1), Emily Reimer (0-0-1). Paul Bosch, Lukas Federspieler, Christin Rauch und Ruben Ströbele landeten auf vierten Plätzen, konnten sich aber trotzdem freuen.

Bad Saulgaus Trainer Rolf Spiwoks war mit seiner Gruppe sehr zufrieden. „Die eingeleiteten Technikverbesserungen zeigten große Zeitsprünge.“ Vor allem die Ergebnisse über 200 Meter Freistil wertete Spiwoks als sehr gut. Auch der hauptamtliche Trainer Sven Leitmann war mit der Entwicklung zufrieden, stellte aber fest, dass dies nur eine Zwischenetappe für das mittelfristig gesetzte Ziel gewesen sein könne.