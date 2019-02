Beste Freundinnen treten als Duo auf

Da hat sich der große Zeit- und Kraftaufwand auch dieses Jahr wieder gelohnt: Serafine Schnebel und Pia Bräuchle haben sich beim Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ in Friedrichshafen als Duo – Serafine an der Querflöte, Pia am Klavier – den ersten Preis erspielt. Sowohl für das Preisträgerkonzert in Sigmaringen als auch für die Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Schorndorf im April haben sie sich qualifiziert.

„Ein - zwei - drei“ – dann setzen Serafine Schnebel und Pia Bäuchle exakt zur gleichen Sekunde ein. Pia Bräuchle lässt die Finger über die Tasten des Flügels im Proberaum der Musikschule in Bad Saulgau huschen, während Serafine Schnebel mit großer Geschicklichkeit Löcher und Klappen der Querflöte bedient. Die Griffe sitzen. An einer schwierigen und schnellen Passagen holpert es ein wenig. Die beiden Mädchen sind aufeinander eingespielt und harmonieren miteinander. Das wird gerade bei solchen schwierigen Passagen deutlich. Die kleine Unsauberkeit fällt kaum auf.

Zurzeit feilen sie gerade an Passagen, die noch nicht hundertprozentig sitzen. Am Sonntag, 24. Februar, beim Preisträgerkonzert soll der Klang perfekt sein. Dann spielen Serafine und Pia beim Preisträgerkonzert von Jugend musiziert den ersten Satz der Sonatine von Claude Arrieu.

Am Anfang war die Blockflöte

Die beiden Freundinnen entdeckten ihre Leidenschaft für die Musik schon in jungen Jahren, was die zwei von Anfang an verbindet. Im gemeinsamen Blockflötenunterricht lernten sie sich kennen. Die 13-jährige Pia Bräuchle begann mit vier Jahren Blockflöte zu lernen, ein Jahr später entschied sie sich, Klavierunterricht zu nehmen. Für die nötige Inspiration sorgte die ältere Schwester. „Ich bin mal zu ihrer Klavierstunde mitgekommen, da hat es mir so gut gefallen“, sagt Pia. Die Flöte gab Pia jedoch nicht auf. Heute beherrscht sie sowohl die Sopran-, wie auch die Alt- und Tenorflöte.

Auch die 14-jährige Serafine Schnebel kam über die Blockflöte zur Musik. Mit acht Jahren entschied sie sich für die Querflöte als weiterführendes Instrument. „Ich habe an Weihnachten immer das Dresdner Frauenkonzert mit meiner Familie angeschaut, da hat mir der Klang der Querflöte besonders gut gefallen“, so Serafine. Beide Mädchen singen außerdem in der Mädchenkantorei Bad Saulgau und im Schulchor.

Für beide war es nicht die erste Teilnahme bei „Jugend musiziert“. Serafine nahm vergangenes Jahr als Querflötensolistin teil und erreichte sowohl im Regional- als auch im Landeswettbewerb den ersten Preis. Pia nahm 2017 das erste Mal teil. Sie gewann im Regionalwettbewerb den ersten Preis. Ein Jahr später schaffte sie im Duo mit einem Streichinstrument sogar die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Beim Landeswettbewerb erhielt sie mit 20 Punkten einen zweiten Preis. Insgesamt spielen die beiden Mädchen ungefähr bei sieben Konzerte im Jahr. Dazu zählen Klassenvorspiele, Adventskonzerte oder Schulaufführungen. Das sei eine gute Übung als Vorbereitung auf die Wettbewerbe, meint Serafine.

Seit vergangenem Sommer spielen die beiden Freundinnen als Duo zusammen. Die Teilnahme an „Jugend musiziert“ war das gemeinsame Ziel. „Ich habe darüber nachgedacht dieses Jahr eine Pause zu machen und erst nächstes Jahr wieder teilzunehmen. Als aber die Anfrage von Serafine für ein Duo kam, habe ich mich sehr gefreut“, sagt Pia. Deshalb habe sie sich umentschieden. Um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten, üben Pia und Serafine zweimal die Woche mit ihrem Lehrer an der Musikschule und ein bis zwei Mal die Woche privat. „Man sollte nicht zu viel üben, sonst macht man sich selbst viel zu viel Stress“, sagt Serafine.