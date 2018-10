Beste Defensive empfängt beste Offensive

Fast ein Drittel aller Spiele der Saison sind absolviert. An der Spitze entwickelt sich ein Zweikampf zwischen Uttenweiler und Schussenried. An diesem Wochenende treffen beide in Uttenweiler aufeinander. Der SV Sigmaringen hat sich am Mittwochabend, dank des zweiten Saisonsiegs in Folge beim 3:1-Erfolg gegen den FV Altshausen, vom Tabellenende gelöst. Neues Schlusslicht ist der FC Laiz.

SV Bad Buchau – FC Laiz (Sa., 14 Uhr). - Der Tabellensechste empfängt das neue Schlusslicht. Die zweitbeste Offensive der Liga will gegen die schlechteste Abwehr der Liga den fünften Saisonsieg sicherstellen. Beim bislang letzten Auftritt in Buchau, am 27. Mai dieses Jahres, fielen zehn Treffer. Damals siegte Bad Buchau mit 6:4. Die Gäste wollen die Negativserie (acht Spiele ohne Sieg) beenden.

SV Sigmaringen – SG Altheim (Sa., 16 Uhr). - Nach dem Sieg in Laiz und dem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch zu Hause gegen den FV Altshausen will die Ulmer-Elf in diesem Fahrwasser bleiben und mit einem Erfolg gegen die SG Altheim nachlegen und einen direkten Verfolger im Kampf um den Klassenerhalt abschütteln. Die Gäste sind seit fünf Spielen sieglos. In den bisherigen Vergleichen siegte der SV Sigmaringen zweimal mit 3:0.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. - SV Hohentengen (Sa., 16 Uhr). - Für den Tabellendritten endete am vergangenen Wochenende zu Hause, beim 0:4 gegen den SV Uttenweiler die Erfolgsserie. Nun will die Elf von Trainer Jürgen Michel beim alten Rivalen eine neue Serie starten. Im April dieses Jahres siegten die Platzherren aber klar mit 3:0. Der FCK strebt den zweiten Heimsieg an und könnte dann auf einen einstelligen Tabellenplatz springen.

TSG Rottenacker – TSG Ehingen (So., 15 Uhr). - Drei Remis in Folge: Die TSG Ehingen ist auf Platz fünf abgerutscht. Der Rückstand auf Platz eins beträgt schon zwölf Zähler. Weitere Punktverluste darf sich der Ex-Landesligist nicht erlauben. In Rottenacker läuft der Gast aber gerne auf. In den vergangenen beiden Spiele siegte die TSG Ehingen jeweils mit 3:0 in Rottenacker. Der Gastgeber hat auf eigenem Platz schon 15 Gegentreffer kassiert. Es könnte also ein torreiches Spiel geben.

Spfr. Hundersingen - FV Neufra (So., 15 Uhr). - Beide Mannschaften haben einen guten Lauf. Die Platzherren waren zuletzt dreimal siegreich und streben am Sonntag den fünften Saisonsieg an. Die Gäste sind seit vier Spieltagen unbesiegt (drei Siege, ein Remis) und hoffen darauf, diese Serie fortzusetzen. In den bislang letzten vier Partien in Hundersingen konnte Neufra aber nur ein Remis erzielen, drei Partien gingen verloren.

SGM Blönried/SV Ebersbach – FV Altshausen (So., 15 Uhr). - Der Aufsteiger überrascht immer wieder mit guten Leistungen. Zuletzt gab es zwei Siege in Folge. Nun soll im Derby der sechste Saisonsieg her, sodass sich die Küchler-Elf endgültig in der oberen Tabellenhälfte festsetzen kann. Die Gäste unterlagen am Mittwoch im Nachholspiel in Sigmaringen. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Serie, so dass bei eine weiteren Pleite die Abstiegsränge langsam näherkommen.

SG Hettingen/Inneringen – TSV Riedlingen (So., 15 Uhr). - Beide Teams tummeln sich im Mittelfeld der Liga. Der TSV hat in den vergangenen drei Spielen nicht gepunktet und stehen nun unter Zugzwang. Der Gastgeber ist seit drei Spielen unbesiegt und hofft auf den vierten Saisonsieg. Einen Vergleich in einem Meisterschaftsspiel gab es bislang noch nicht. In der Offensive wie in der Defensive scheinen die Clubs gleichwertig zu sein. Beide haben nach zehn absolvierten Spielen 17:18 Tore auf dem Konto.

SV Uttenweiler – FV Bad Schussenried (So., 15 Uhr). - Der Knaller des elften Spieltages. Der SV Uttenweiler demontierte zuletzt in Hohentengen den Gegner mit einem 4:0. Gegen den Tabellenzweiten wird es voraussichtlich nicht so einfach sein. Die Konkurrenz hofft auf die erste Saisonniederlage des Titelkandidaten. Gelingt dies dem FV Bad Schussenried könnten die Violetten punktemäßig mit dem SV Uttenweiler gleichziehen. Am 12. Mai dieses Jahres siegte Bad Schussenried in Uttenweiler mit 3:1. Auch ist die Partie ein Vergleich der besten Offensive (Bad Schussenried, 29 Treffer) mit der besten Defensive der Liga (SV Uttenweiler, 2 Gegentore). Wer setzt sich durch?