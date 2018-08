Beste acht Equipen stehen im Finale

Der Reit- und Fahrverein Herbertingen macht das Dutzend voll. Bereits zum zwölften Mal wird am Mittwoch, 15. August, auf der Reitanlage in Herbertingen ein Mannschaftsspringen ausgetragen. Das reitsportliche Event ist bei den Reitern aus ganz Oberschwaben sehr beliebt, denn schon jetzt haben sich 20 Mannschaften zu diesem Wettkampf angemeldet. Doch nicht nur die sportlichen Erfolge werden honoriert. Der Veranstalter zeichnet auch in diesem Jahr findet wieder die originellsten Kostüme aus. Außerdem ist ein Preis für den besten, kreativsten Fanclub ausgelobt.

Nachdem im vergangenen Jahr im A- als auch im E-Springen jeweils Mannschaften vom gastgebenden Reit- und Fahrverein Herbertingen erfolgreich waren, zählen diese drei gemeldeten Mannschaften natürlich wieder zu den Favoriten. „Einfach wird es nicht werden, denn die Konkurrenz ist gut aufgestellt“, sagt der Vorsitzende und Turnierleiter Josef Heinzelmann vom gastgebenden Reit- und Fahrverein Herbertingen. In einem Mannschafts-Wettbewerb lasse sich das alles nicht so gut voraussagen. Nicht die Leistung eines Einzelnen zähle hier, vielmehr komme es auf die ganze Mannschaft an, sagt Heinzelmann.

Los geht es am Mittwochabend um 17 Uhr mit dem ersten Umlauf des Springens der Klasse A. Um 18.45 Uhr startet das Springen der Klasse E mit anschließender Siegerehrung. Der zweite Umlauf des A-Springens, das Finale der besten acht Mannschaften, wird ab 20.45 Uhr ausgetragen. Sollte dann noch kein Sieger feststehen gibt es ein Stechen. Die Sieger werden gegen 22 Uhr geehrt.