Beste Abwehr gegen launische Diva

Schon wieder gibt es einen dreigeteilten Spieltag. Los geht es am Freitag mit dem Derby in Riedlingen. Aufsteiger SV Langenenslingen kommt. Der Spieltag wird fortgesetzt am Samstag mit zwei Spielen, am Sonntag stehen dann fünf weitere Spiele an. Bereits am Freitag wird in der Partie Riedlingen - Langenenslingen wohl die 200-Tore-Marke geknackt. Bislang fielen in 40 Spielen 197 Treffer. Die Klubs aus Altshausen (3) und SG Altheim (5) haben dazu wenig beigetragen. In der Defensive hapert es dagegen beim FC Krauchenwies/Hausen (20 Gegentore) und bei der SGM SW Rottenacker/Munderkingen (19). Positiv überrascht Aufsteiger Öpfingen, das sich nach dem Kantersieg gegen FV Altheim (9:1) auf Rang zwei festgesetzt hat.

TSV Riedlingen - SV Langenenslingen (Fr., 20 Uhr). - Ein weiteres Derby erwartet die Rothosen. Gegen den alten Rivalen will der Tabellenführer seine Serie fortsetzen. Fünf Spiele ohne Niederlage, 23:4 Tore. Die Tendenz ist klar. Der Aufsteiger konnte aber auch schon acht Punkte einfahren und steht aktuell auf einen einstelligen Tabellenplatz. Aus den vergangenen drei Partien in Riedlingen konnte der SVL zweimal einen Punkt mitnehmen. Vielleicht ein gutes Omen?

TSG Ehingen - FV Altheim (Sa., 17 Uhr). - Die TSG Ehingen hat in die Spur gefunden und ist seit drei Spieltagen unbesiegt. Der Gast erlebte am vergangenen Sonntag ein echtes Waterloo - 1:9 gegen den Aufsteiger SG Öpfingen. Die Anhänger erwarten nun eine Trotzreaktion. In der Tabelle sind die Kontrahenten nur durch einen Punkt getrennt. Die vergangenen drei Partien, zwei davon in der Landesliga, endeten allesamt mit einem Unentschieden.

FV Neufra/Do. - SV Uttenweiler (Sa., 18.30 Uhr). - Der Tabellenfünfte empfängt den Dritten. Der Gastgeber kassierte in Buchau die erste Saisonniederlage. Die Gäste trumpften mit einem Kantersieg (6:0 Altshausen) auf. Der FVN ist nach dem guten Start (zwei Siege in Folge) ins Stolpern gekommen. Seit drei Spieltagen (zwei Remis, eine Niederlage) gelang ihnen kein Dreier mehr. Der SV Uttenweiler kommt langsam in Schwung. Aus den jüngsten beiden Auftritten in Neufra ging der Gast als Sieger vom Platz (2:1, 5:0).

SV Hohentengen - SV Bad Buchau (So., 15 Uhr). - Beide Mannschaften punkteten am vergangenen Wochenende dreifach. Der Gastgeber steht auf Rang neun, Bad Buchau sogar auf Rang drei. In der letzten Saison siegte Bad Buchau mit 2:1 in der Göge. In der Offensive scheinen die Platzherren besser aufgestellt zu sein. Fabian Beckert ist mit sechs Treffern bester Schütze bei den Platzherren. Bad Buchaus Trainer Daniel Hörtkorn wird seine Defensive darauf einstellen.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. - SGM SW Rottenacker/Munderkingen (So., 15 Uhr). - Not gegen Elend, so ließe sich diese Partie beschreiben. Beide Mannschaften stehen derzeit am Tabellenende, sind die „Schießbuden“ der Liga. Der FCK/Hausen kassierte schon 20 Gegentore, der Gast gerade mal ein Tor weniger, nämlich 19. Die SGM ist das einzige Team der Liga ohne Sieg. Der Verlierer dieser Partie wird in den nächsten Wochen die roten Laterne inne haben.

SG Hettingen/Inneringen - SG Öpfingen (So., 15 Uhr). - Vier Zähler aus fünf Spielen haben die Hausherren bislang geholt. Gelingt der Mannschaft um Florian Dangel gegen den Aufsteiger der zweite Saisonsieg, kann die Mannschaft die unteren Ränge verlassen. Doch der Gast kommt mit breiter Brust. Gegen den Landesligaabsteiger FV Altheim gab es am vergangenen Sonntag einen 9:1-Kantersieg. Die SG-Defensive muss sich also konzentrieren. Bei der Heimelf hat es immerhin schon 16-mal geklingelt. Der Aufsteiger stellt nach Riedlingen das beste Offensivteam.

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - Spfr. Hundersingen (So., 15 Uhr). - Acht Zähler, Platz fünf und mit nur vier Gegentoren die beste Abwehr der Liga - gemeinsam mit Riedlingen: Der Start für Neu-Coach Florian Köhler ist geglückt. Mit Hundersingen stellt sich nun ein unangenehmer, aber launischer Gegner vor. Die Sportfreunde agieren wie eine Wundertüte. Coach Alex Failer will endlich Konstanz in seinem Team bringen. Im September 2017 siegten die Sportfreunde mit 7:2 in Ebersbach.

FV Altshausen - SG Altheim (So., 15 Uhr). - Beide Mannschaften befinden sich in einem Formtief. Der FV Altshausen ist seit drei Spieltagen ohne Sieg. Vor allem in der Offensive hapert es. Drei Treffer erzielten die Schwarz-Gelben erst. Doch auch die SG kam bislang nur auf fünf Tore. Die Fans müssen sich voraussichtlich auf Magerkost einstellen. Die bislang letzten beiden Vergleiche endeten jeweils mit einem Remis (2:2, 3:3).