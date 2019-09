Beschwingte Feier zu 50 Jahre Bürgerwachheim

Die Bürgerwache Saulgau hat am Samstag aus Anlass des 50-jährigen Bestehens des Bürgerwachheims zum Tag der offenen Tür eingeladen. Motto: Bürgerwache zum Anfassen.

Zu diesem gelungenen Fest trafen sich Jung und Alt, Mitglieder und Nachbarn, Freunde und Gönner, aber auch Interessierte an dem wichtigen Brauchtumsträger, der Bürgerwache Saulgau. Kinder des Jugendspielmannszuges schnitzten zusammen mit den kleinen Gästen kreativ an Kürbissen und gestalteten mit großer Freude ihren selbstgemachten Rübengeist. Auf die Besucher warteten Informationen rund um die Bürgerwache, Besichtigung des Vereinsheimes. Garant für einen stimmungsvollen Festtag waren die „Polkahelden“ der Stadtmusik Bad Saulgau. Mit spürbarer musikalischen Leidenschaft boten sie einen bunten Blumenstrauß aus Swing, Polka und Marschmusik zur großen Freude der vielen Gäste. Auch der Spielmannszug der Bürgerwache und der Berittene Fanfarenzug bereicherten das Fest mit Marschmusik. Bei Kaffee und selbstgebackenem feinem Kuchen verwöhnten die Frauen der Bürgerwache die Gaumen der Besucher, später war ein herzhaftes Vesper im Angebot.

Das Bürgerwachheim wurde von den Mitgliedern in Eigenleistung in den Jahren 1968 und 1969 erbaut, 2005 gab es eine grundlegende Renovierung und zum Jubiläum stand erneut eine Auffrischung an. Auch das wurde allein mit Eigenleistung bewältigt. Innen, außen, die Außenanlage und ein Anbau an den Geräteraum standen im Mittelpunkt.

Erinnerungen an die Bauarbeiten

Ehrenmitglied Johann Friedmann war beim Bau des Heimes ein junger Mann im Spielmannszug. Er wusste Interessantes zu erzählen. Viele Mitglieder opferten Urlaubstage, Wochenenden und viele Abende, um zusammen das Heim zu bauen. Zuvor probten Spielmannszug und Jugendspielmannszug in externen Räumen. Als diese Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung stand, wurde zusammen mit dem Gemeinderat nach einer Lösung gesucht. Es schien vernünftig, eigene Räumlichkeiten zu bauen. Nach guter Vorbereitung und Planung wurde das Bürgerwachheim komplett in Eigenleistung erbaut. Dafür sammelten die Mitglieder Alteisen, Glas, Altpapier und Geld bei der Aktion „Baustein-Spendensteine“. Starke finanzielle Unterstützung kam außerdem aus der Bürgerschaft und aus Unternehmen. Das Grundstück stellte die Stadt zunächst zur Verfügung, später wurde es vom Verein erworben.

Seit der Einweihung am 26. April 1969 dient dieses Bürgerwachheim als Probelokal für den Spielmannszug und den Jugendspielmannszug, als Uniform- und Ausrüstungskammer und als Platz für Vereinsaktivitäten.

Es proben dort auch das Trompetercorps der Stadtgarde zu Pferd und der Berittene Fanfarenzug. Als einst die Stadt in Schulraumnot war, wurden längere Zeit dort Schulklassen unterrichtet und später zur Unterstützung der Integration Sprachkurse gegeben.