Mutmaßliches Opfer und Beschuldigter streiten Vergewaltigung ab - ermittelt wird trotzdem

Die umfangreiche Akte einer vermeintlichen Vergewaltigung in Bad Saulgau liegt mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg. Laut Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster wird offenbar ein Mann beschuldigt, eine Frau in der Nacht auf 22. Mai vergewaltigt zu haben. Der Beschuldigte streitet den Vorwurf aber ab.

Wolfgang Angster teilt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau mit, dass nachts gegen 2 Uhr eine stark alkoholisierte Gruppe an der Schützenstraße in Bad Saulgau unterwegs gewesen war – vier Männer und eine Frau, wovon ein Mann mit der Frau verheiratet ist. Der Ehemann hat nach Auskunft der Staatsanwaltschaft einen der drei anderen Männer beschuldigt, seine Ehefrau vergewaltigt zu haben. „Aber die Frau sagte aus, dass sie nicht vergewaltigt wurde“, so Angster. Und auch der beschuldigte Mann bestreitet dies.

Kontakt zur Frau

Es könne lediglich bestätigt werden, dass der Beschuldigte Kontakt zur Ehefrau hatte – Hinweise auf eine Vergewaltigung gebe es bislang nicht, wobei die Akten noch nicht vollständig abgearbeitet wurden. Daher sieht es momentan eher danach, als würde das Verfahren eingestellt werden.

Nach dem Vorfall am 22. Mai kursierten in Bad Saulgau schnell Gerüchte, dass eine Frau das Opfer einer Vergewaltigung gewesen sein soll. Die Polizei schloss eine Vergewaltigung nicht aus, konnte ein Sexualdelikt aber auch nicht bestätigen. Die Polizei wurde zwar in der Nacht auf Sonntag alarmiert, war aber nicht mit einem Großaufgebot im Einsatz.