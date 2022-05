Berufskolleg Foto- und Medientechnik erhält PCs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein schönes Ereignis in Zeiten der Kostensteigerungen und Einsparungen fand in Kalenderwoche 20 an der Willi-Burth-Schule in Bad Saulgau statt. Die Firma RENA Technologies GmbH aus Gütenbach im Schwarzwald unterstützte die Schule mit 16 Computern.

Weil die technisch noch einwandfrei funktionierenden Workstations nicht mehr in ihrem bisherigen Einsatzbereich bei RENA verwendet werden können, spendete die Firma diese der Fotoabteilung der Willi-Burth-Schule.

Michael Schonhardt, Head of IT der Firma RENA, übergab die Rechner persönlich an den Schulleiter Henning Schmidt-Beyrich und seinen EDV-Verantwortlichen Frank Seyfried. Initiiert wurde die gesamte Aktion von Brigitte Müller, Fachlehrerin der Fotoabteilung der Schule.

Dem Spender war es wichtig zu betonen, dass es zu schade wäre, die Rechner ungenutzt im Lager der Firma stehen zu lassen, während die Schüler:innen des Berufskollegs für Foto- und Medientechnik solche leistungsstarken PCs gut einsetzen können.

Einige Arbeitsstunden werden für den EDV-Verantwortlichen noch anfallen, um die notwendige, professionelle Software der Fotoabteilung zu installieren und die Computer in das bestehende System der Schule einzubinden.