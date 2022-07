Bernd Schmidl verlässt das Berufsschulzentrum Bad Saulgau

Zum Schuljahresende verlässt auch der Schulsozialarbeiter Bernd Schmidl in seiner jetzigen Funktion das Berufsschulzentrum Bad Saulgau. Er wird Referatsleiter im Haus Nazareth für neun Standorte im Landkreis Sigmaringen, mitunter ist er hiermit auch für die beruflichen Schulen verantwortlich.

Mit zweieinhalbjähriger Unterbrechung war Bernd Schmidl seit 2011 in der Schulsozialarbeit. Der erste Eindruck des ersten halben Jahres stand im langen Schatten seines Vorgängers, aus dem er sich jedoch recht schnell befreien konnte und musste, berichtet das Schulzentrum in einem Presseschreiben. Er setzte zahlreiche eigene Akzente, beispielsweise bei den Präventionsthemen sowie in den Bereichen Sozialkompetenztraining oder Erlebnispädagogik. Dabei war ihm das Teambuilding stets besonders wichtig, was vor allem am Schuljahresbeginn mit vielen unterschiedlichen Aktionen stark gefördert wurde.

Die Arbeit mit den jungen Menschen sei in den vergangenen Jahren deutlich komplizierter geworden, waren zu Beginn seiner Tätigkeit mitunter noch BaföG oder andere bürokratische Aufgaben recht häufig, hat sich dies stark gewandelt. Heute stehen die langfristige Beratung und Begleitung, teilweise über die komplette Schulzeit hinweg, zu den Themen persönliche Probleme, Suchtverhalten, psychische Erkrankungen sowie familiäre Schwierigkeiten im Vordergrund. In all den Jahren als Schulsozialarbeiter war ihm immer wichtig, schnell für alle Ansprechpartner verfügbar zu sein und schnell Hilfe leisten zu können. Dieses Anliegen konnte er stets erfüllen, beispielsweise bei Suizidalität oder in der Trauerarbeit.

Bernd Schmidl war sowohl für die Willi-Burth-Schule als auch für die Helene-Weber-Schule jeweils zu 50 Prozent zuständig und konnte den unterschiedlichen Anforderungen, die auch geschlechterbedingt sind, gerecht werden. Seine Einsatzgebiete waren alle Schularten, hauptsächlich aber zu Beginn das BVJ/BEJ, als Nachfolger das VAB und auch die zweijährige Berufsfachschule. Mittlerweile erweitert sich das Spektrum der arbeitsintensiven Schularten auf Berufsschulklassen und das Berufskolleg.

Als Schulsozialarbeiter hatte er mit allen am Schulleben Beteiligten zu tun, in erster Linie arbeitete er konstruktiv und intensiv mit den Lehrkräften zusammen. Dies betraf sowohl die persönliche Ebene als auch die Kooperation in Bezug auf Schülerinnen und Schüler. Er erlebte über die Jahre hinweg verschiedene Schulleitungen, sowohl an der Helene-Weber-Schule als auch an der Willi-Burth-Schule, und profitierte in allen Fällen von einer immer offenen, transparenten und engen Zusammenarbeit, heißt es im Bericht weiter.

Da Bernd Schmidl auch künftig mit der Schule verbunden bleiben wird, gibt es für ihn keinen Abschied im klassischen Sinne, sondern eher einen Neubeginn. Seine Nachfolge tritt die bisherige AVdual-Begleiterin Kathrin Buck an, an deren Stelle, zusätzlich zu Peter Schiener, Christian Laudien dieses Amt übernehmen wird.