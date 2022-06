Berge sind stille Meister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem Berggottesdienst mit anschließender Wanderung am Kalvarienberg in Füssen hat der BDKJ Saulgau eingeladen. Knapp 20 Wanderbegeisterte nahmen an dem Ausflug teil.

Um neun Uhr brach die Gruppe mit einem Bus ins etwa zwei Stunden entfernte Füssen auf. Unterwegs konnten die Teilnehmer ihr Wissen in einem Rätsel zum Reiseziel, der Stadt Füssen und dem nahegelegenen Schloss Neuschwanstein, unter Beweis stellen. In Füssen angekommen, ging es zu Fuß zum Kalvarienberg. Ein Kalvarienberg ist eine Andachts- oder Wallfahrtsstätte, an der der Kreuzweg Christi umfangreich in Stationen dargestellt ist. In Füssen sind das neben kleinen Gebetsstöcken für die einzelnen Stationen auch eine Nachbildung der Grabesgrotte am Gipfel des Kalvarienberges. Dort traf sich die Gruppe mit Pfarrer Thomas Kley, dem geistlichen KjG-Diözesanleiter der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zum Berggottesdienst unter dem Leitthema Schöpfung.

Nach dem Gottesdienst machten sich die Teilnehmer an den Aufstieg zum Gipfel des Kalvarienberges. Von der Aussichtsplattform aus bot sich den Wanderern der Blick auf Schloss Neuschwanstein und das etwas tiefer gelegene Schloss Hohenschwangau. Nach einer Stärkung ging es weiter zum Schwanensee. Das letzte Highlight der Wanderung war der Lechfall.

Organisiert hatte den Ausflug der BDKJ Saulgau. Der Bund deutscher katholischer Jugend, kurz BDKJ, ist der Dachverband der katholischen Jugendgruppen in Deutschland. Im Dekanat Saulgau, dessen Gebiet in etwa dem Altkreis Saulgau entspricht, sind das neben den Ministranten auch die Katholische junge Gemeinde (KjG), die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) und die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG). Der BDKJ sorgt für Vernetzung zwischen den Gruppen, stellt Gelder bereit und übernimmt die Vertretung der Jugendlichen in übergeordneten weltlichen und kirchlichen Gremien.

Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ wurde der Ausflug vom Bundesfamilienministerium gefördert. Das Förderprogramm bietet finanzielle Mittel unter anderem für Veranstaltungen von Jugendgruppen, die darauf abzielen, während der Corona-Pandemie nicht mögliche soziale Aktivitäten nachzuholen.

Weitere Informationen zum BDKJ Saulgau und Biberach finden Sie unter biberach.bdkj.info/.