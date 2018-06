Die Anwohner in dem Steinbronnener Seitensträßchen „Zur Lourdesgrotte“ wissen genau, welches Hobby die beiden Baumgärtner-Kinder, die in der Nummer 13 wohnen, so leidenschaftlich betreiben. Nicht nur, weil in der Einfahrt zum Haus eines dieser großen Wohnmobile steht, wie sie an Rennwochenenden zu Dutzenden in den Fahrerlagern an Motorrad- und Autorennstrecken zu finden sind. Mit Vorrichtungen für den Transport von Motorrädern. Und auf der Fahrzeugseite mit den Namensschriftzügen „Nico Baumgärtner“ und „Nina Baumgärtner“, neben kleinen Deutschlandfähnchen prangend.

Immer wieder mal fegen die beiden 14-jährigen Zwillinge Nina und Nico nämlich auf ihren Motocrossmaschinen den Asphaltstreifen vor den Häusern hinauf und hinab. Dann erklingt der Sound ihrer 125 Kubikzentimeter-Maschinen, der an einen Schwarm wild gewordener Hornissen erinnert. „Die Nachbarn meckern dann schon mal, sind aber nie so richtig sauer. Sie haben sich daran gewöhnt. Zum Glück sind die alle so nett und tolerant“, schmunzelt Sonja Baumgärtner, die Mutter der Steinbronnener „Motocross-Zwillinge“, ein wenig verschämt beim Gespräch mit dem SZ-Reporter vor dem Häuschen der Familie.

Familie reist gemeinsam

Nico und Nina sind eben von der Realschule nach Hause gekommen, gesellen sich hinzu. Es ist ein Freitagmittag, und das Wochenende steht vor der Tür. Wie fast immer wird dieses für die Baumgärtners im Zeichen des Motocross-Sports stehen, dem sich die Zwillinge voll verschrieben haben. Denn entweder geht es auf eine Trainingsstrecke. Oder ein Rennen steht an. Stets bedeutet dies: Die Familie verreist gemeinsam im Wohnmobil, ist im süddeutschen Raum unterwegs oder gar im Ausland. Am vergangenen Freitagabend gab Vater Daniel „Schweinfurt“ ins Navi-System ein. Dort standen zwei Trainingstage an, denn in der Region Bad Saulgau gibt es keine Trainingsstrecken. Die Piste nahe Göggingen, auf der der RRT Scheer, dem beide Jugendlichen angehören, seine Rennen austrägt, ist das Jahr über gesperrt. „Früher hat uns unser Nachbar erlaubt, auf seinem großen Grundstück zu trainieren“, sagt Nina, die 2016 Deutsche Jugend-Vizemeisterin wurde („Ladys-Klasse“, Kubikzentimeterzahl der Maschinen und Alter der Fahrererinnen offen). Der Nachbar zog irgendwann weg. Doch die fahrerischen Grundlagen bei den Zwillingen waren gelegt. „Das war wichtig für unsere Entwicklung, direkt hier um die Ecke auf dem Gelände trainieren zu können“, sagt Nico, Deutscher Juniorenmeister 2014 in der 85-Kubikzentimeter-Klasse.

2010 fuhren die Kinder ihr erstes Rennen. „Es war ein Desaster, beide Maschinen sind kaputt gegangen“, erinnert sich Sonja Baumgärtner. „Sie sind beide überrundet worden. Und wir haben überlegt, ob wird das Ganze nicht besser lassen.“ Weiterzumachen erwies sich jedoch als die richtige Entscheidung. Der Motocrossport bestimmt seither nämlich das Leben der Zwillinge - möglicherweise auch in Zukunft. Motocross-Profis würden beide gerne werden, das Hobby also zum Beruf machen. Doch sie fahren da zweigleisig: Nina will die Polizeilaufbahn einschlagen, Nicos Berufsziel lautet: „Architekt“.

Dass sie nicht wie viele andere Kinder einfach dem Mainstream folgten, in den Fußball-, Tennis- oder Turnverein gingen, sondern zum Motorsport, lag vor allem am Vater: Daniel Baumgärtner hat nämlich auch „Benzin im Blut“, fuhr früher Straßenmotorradrennen. „Da sind sie erblich vorbelastet“, schmunzelt die Mutter, die als Zuschauerin am Streckenrand mitunter nervlich stark beansprucht wird. „Zu Beginn ihrer Laufbahn waren das noch harmlose Strecken, auf denen sie gefahren sind, pille palle im Vergleich zu heute“, sagt Sonja Baumgärtner, bei der die Angst vor Unfällen „immer da ist“. Nico brach sich bei einem üblen Sturz mal Handgelenk und Schulter zugleich. „Alles wieder zusammengewachsen“ , strahlt der junge Crossfahrer. Doch die Mutter winkt besorgt ab: „Meine Ängste werden mit der Zeit eher größer als kleiner.“

Rund 30 Rennen pro Saison

Dennoch unterstützt sie ihre Kinder nach Kräften, fehlt bei keinem Rennen. Und motocrossfreie Wochenenden sind auch 2017 wieder eher die Ausnahme. Denn bei zehn Läufen des Baden-Württemberg-Cups, sieben der ADAC Master-Serie, zehn um die Deutsche Juniorenmeisterschaft sowie einigen Einladungs-Rennen gehen die Baumgärtner-Zwillinge 2017 an den Start. Und wenn kein Rennen ansteht, geht’s zum Training.

Nicht nur zeit- , sondern auch kostenaufwändig ist der Motocrossport. Bezahlt wird alles aus der Familienkasse. Das Jahresbudget liegt zwischen 40 000 und 50 000 Euro. „Wäre natürlich cool, wenn wir den ein oder anderen Sponsor hätten“, sagt Nico Baumgärtner deshalb.

Das erste Rennen der neuen Saison steht am 12. März an: das 47. Internationale Winter-Motocross in Heilbronn-Frankenbach. Nina und Nico hoffen dann auf Regen: „Ich fahr’ am liebsten im Schlamm“, sagt Nina, die widerwillig bei den Frauen fährt, weil sie es muss („Die Männer sind stärker, da macht es mehr Spaß!“). Und Nico zählt stets zu den Favoriten, wenn der Boden nach frischem Niederschlag so richtig seifig ist. Aber auch bei trockenem Wetter ist mit den Zwillingen zu rechnen, wenn es um Podestplätze und Medaillen geht. Das wissen sie auf den Motocross-Strecken im In- und Ausland mittlerweile genauso gut wie die Nachbarn daheim in der Steinbronner Lourdesgrotte.