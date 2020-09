Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie der Saisonstart zunächst mal auf Mitte Oktober verschoben worden ist, blickt die KSG Mengen-Sigmaringen zuversichtlich auf die kommende Saison - wann immer sie auch tatsächlich beginnt. (Die Ligasaison soll - nach derzeitigem Stand - am 10. Oktober beginnen.) Seit einigen Wochen bereiten sich die Mannschaften auf die neue Saison vor. Mitte August traten die Mannschaften in die heiße Testphase. Mit an Bord war auch Neuzugang Benjamin Sorg.

Als Regionalliga-Meister tritt die erste Mannschaft der KSG Mengen-Sigmaringen in der kommenden Saison in der Oberliga Südwürttemberg an. Zunächst gilt es, die Klasse zu halten und sich vielleicht im Mittelfeld zu platzieren. Da der komplette Kader der Meistermannschaft zusammengeblieben ist, sind die KSG-Kegler zuversichtlich, dies zu schaffen. Besonders erfreulich war die Rückkehr des ehemaligen Mengeners Benjamin Sorg. Sorg, früher Stammspieler und Leistungsträger in Mengens erster Mannschaft, sammelte zuletzt Erfahrungen in der Verbandsliga. Beim ESV Aulendorf gehörte Sorg ebenfalls zum Stamm der ersten Mannschaft und das mit beachtlichen Leistungen. Unter anderem wartete er mit einigen Ergebnissen jenseits der Traummarke von 600 Holz auf. Doch auch mit einem verstärkten Kader wird der Klassenerhalt kein Selbstläufer. Die Oberliga gilt als sehr ausgeglichen und ist gespickt mit starken Spielern. Besondere Höhepunkte werden die Spiele gegen Friedrichshafens Bundesligareserve und natürlich das Zoller-Derby gegen den SKC Vilsingen sein.

Die zweite Mannschaft in der 1. Bezirksliga Oberschwaben Zollern brennt im Jahr nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Regionalliga - als das Team nur aufgrund eines schlechteren Mannschaftspunkt-Verhältnisses den Kürzeren zog - nun auf ihre Chance. Kapitän Thomas Will steht der komplette Kader der vergangenen Saison zur Verfügung. Da die Liga in diesem Jahr nur aus acht Mannschaften besteht und man normalerweise immer wieder auch mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft rechnen kann, stehen die Chancen nicht schlecht. Die KSG will oben mitspielen und versuchen, den Titel in den Zoller zu holen.

Ein ganz anderes Ziel verfolgt die dritte Männer-Mannschaft in der Bezirksklasse A Oberschwaben Zollern. Nach einer gänzlich unglücklich verlaufenen Saison, strebt die KSG III nun nach Wiedergutmachung. Kapitän Matthias Diesch war nach der Sommerpause einer der ersten Spieler im Training und machte seinen Kameraden schnell klar, dass man in diesem Jahr nichts mit der roten Laterne zu tun haben möchte. Ein guter Platz im Mittelfeld soll es zunächst einmal sein. Verzichten muss die Mannschaft auf Erich Kuchelmeister, der seine Karriere beendet hat. Durch die Verstärkungen in den ersten beiden Mannschaften wird die dritte Mannschaft hin und wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft aufbieten können. Eine bessere Platzierung soll her.

Die Gemischte Mannschaft hat in der Liga Oberschwaben-Zollern dieselbe Ausgangslage wie in den vergangenen Jahren. Mit einem unveränderten Kader versuchen Rita Nopper und Co. dem Serienmeister aus Balingen ein Bein zu stellen. In den vergangenen Jahren ließ man sich oft bereits zu einem frühen Zeitpunkt von der starken Mannschaft von der Alb abhängen. Durch die Verschiebung des Saisonstarts geht es diesmal später gegen Balingen. Vielleicht spielt dies der Mannschaft in die Karten. Spannung ist garantiert, der Titel ist das Ziel.

Die Frauen in der Bezirksklasse A Oberschwaben Zollern haben sich in der vergangenen Saison etwas unerwartet, aber mehr als verdient den Titel gesichert. Starke Leistungen - vor allem zu Hause - waren Garant für den Titelgewinn. Da die KSG auf den Aufstieg in die Oberliga verzichtete, ist sogar eine Titelverteidigung in der Bezirksklasse drin. Die Liga hatte im Corona-Sommer einen starken Aderlass zu verkraften, da viele Frauenmannschaften zur neuen Saison nicht mehr gemeldet haben. Den Frauen steht eine Doppelrunde bevor, es gibt vier Spiele gegen jeden Gegner. Ziel ist die Titelverteidigung.