Beim Pilgern zu Gott finden

„Gehen, beten, zu sich und zu Gott finden“, diese Intention des Oberschwäbischen Pilgerweges haben sich am Hochfest Mariä Himmelfahrt mehr als 150 Pilger zu eigen gemacht, die am Donnerstag auf dem spirituellen Pilgerweg vom Kloster Habsthal bis nach Friedberg unterwegs waren. Wegen der unsicheren Wetterlage wurde die geplante abschließende Festmesse auf dem Buschl in Friedberg kurzerhand zum Eröffnungsgottesdienst in der Klosterkirche Habsthal.

Wer pilgert, muss früh aus den Federn, so auch Teilnehmer, die schon am frühen Donnerstagmorgen aus Rottweil, Waiblingen und vom Bodensee nach Friedberg kamen, um dann gemeinsam mit Bussen zum Startort Habsthal zu fahren. Pfarrer Harald Johannes Öhl, der den Gottesdienst in Konzelebration mit Pfarrer i.R. Josef Nuding, Pater Shinto Kattoor und Joel Nirmalraj feierte, stellte den Leitgedanken „Maria – Mutter und Patronin Europas“ in den Mittelpunkt seiner Predigt. Die Priorin des Klosters Habsthal, Schwester Kornelia Kreidler, gab mit Aussagen wie „wenn Klöster sterben, stirbt auch die Kirche“ den Pilgern einige Denkanstöße für den Tag.

Es gab aber auch eine nahrhafte Wegzehrung in Form von gebackenen Waffeln. Ebenso eine Probe von Heilwolle von den klostereigenen Schafen der alten Rasse Coburger Füchse, mit dem Rat, diese bei drohender Blasenbildung in die Socken zu stecken.

Egon Oehler im Begleitfahrzeug

Nach dieser Einstimmung begann die neunte Pilgerwanderung, erstmals nicht vom Vorsitzenden des Vereins der Freunde und Förderer Oberschwäbischer Pilgerweg, Egon Oehler, sondern vom CDU-Landtagsabgeordneten Klaus Burger als Pilgerführer angeführt. Egon Oehler zog es nach überstandenen gesundheitlichen Problemen vor, zusammen mit dem langjährigen Betreuer Wolfgang Huchler, die Tour vom Begleitfahrzeug aus zu begleiten. Dafür gab es eine andere Konstante. Auch mit 82 Jahren ließ es sich Irmgard König aus Bad Schussenried nicht nehmen, wie in den Jahren zuvor, mit dem Pilgerkreuz auf der ersten Wegstrecke voranzugehen. Singend, betend aber auch mit meditativen Phasen ging es über Rosna, entlang des Weitharttals, den Rosnaer Fußweg erwandernd, bei bestem Wanderwetter durch Wald und Flur.

Erste Station war das Bürgerhaus in Ennetach, wo nach dem Angelusgebet zu Mittag gegessen wurde. Frisch gestärkt ging es dann auf den Missionsberg , wo nicht nur der herrliche Blick über die Fuhrmannsstadt genossen wurde, sondern beim dortigen Wegkreuz in einem Impuls von Rita Oehler Werte wie Frieden, Gemeinschaft und gegenseitige Achtung thematisiert wurden. Über den Höhenrücken mit einem Blick auf den heiligen Berg Oberschwabens, dem Bussen, ging es in die Göge, wo Pfarrer Jürgen Brummwinkel die Pilger schon am Kleinod der Göge, der über 500 Jahre alten Marienkapelle an der Steige erwartete und begrüßte. Bei der Marienandacht zitierte Pater Shinto Kattoor Kardinal Walter Kasper: „Unsere Vorfahren haben Maria zur Patronin Europas erkoren. Denn Europa ist nicht nur eine politische und geografische Größe, sondern auch eine kulturelle und geistige, durch den Geist des Christentums geformte Größe.“

Eine besondere Überraschung gab es bei der Kaffeepause. Bauunternehmer Manfred Löffler hatte das große Atrium seines neuen Verwaltungsgebäudes dafür zur Verfügung gestellt. Seine Schwester und Wirtin vom „Wirtshaus Gerber“, Elisabeth Löffler, war eine glänzende Gastgeberin, sodass diese Kaffeepause nicht nur der Kalorienzufuhr dienlich war, sondern auch einen Einblick in ein architektonisch ansprechendes Gebäude bot. Gestärkt ging es dann auf die letzte Etappe, mit einem Innehalten am Feldkreuz im Gewann Kreuzäcker, wo bei der Schlacht um Ostrach ebenfalls Kampfhandlungen stattfanden. Gerade solche Orte seien Mahnzeichen, dass Frieden und Versöhnung ein wertvolles Gut sei, das nicht leichtfertig gefährdet werden dürfe, so Klaus Burger.

Den Abschluss der Pilgerwanderung bildete in Friedberg der Schlusssegen durch Pfarrer Öhl sowie die Weihe der Kräuterbuscheln, bevor dann im Dorfgemeinschaftshaus nochmals zu Tisch gebeten wurde.