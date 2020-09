Von Deutsche Presse-Agentur und Britta Schultejans

Sport oder Ballerspiel? Am Lasertag scheiden sich die Geister. Nun befasst sich das Verwaltungsgericht in München an diesem Mittwoch mit dem beliebten Freizeitvertreib. Der Inhaber einer Lasertag-Arena zieht vor Gericht, weil das Jugendamt ihm untersagt hat, Kinder unter 14 Jahren in seiner Arena Lasertag spielen zu lassen — aus Jugendschutzgründen.

Vor zwei Jahren hat Herbert Schmid seine Videothek zugemacht und stattdessen eine Lasertag-Arena eröffnet.