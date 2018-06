Beide Blönrieder Frauenmannschaften steigen auf

Die Frauenfußballerinnen des SC Blönried dürfen sich über einen Doppelaufstieg freuen. Die erste Mannschaft spielt in der kommenden Saison in der Regionenliga, die zweite Mannschaft steigt in die Bezirksliga auf und profitiert vom Rückzug der Spielgemeinschaft Munderkingen II/Unterstadion. Das Relegationsspiel zwischen dem SV Sigmaringen und Blönried II ist überflüssig (die SZ berichtete)

Blönrieds erste Frauenmannschaft durfte den Wimpel für den Meistertitel bereits vorzeitig in Empfang nehmen. Dabei stellte Staffelleiterin Julia Traub fest, dass die Mannschaft vom ersten Spieltag weg die Bezirksliga Donau dominierte, den Grundstein mit einem 12:0-Auftaktsieg gegen Granheim legte und letztlich mit dem 3:0-Sieg im letzten Spiel gegen die SGM Fulgenstadt/Herbertingen mit elf Punkten Vorsprung auf Tabellenplatz zwei als Meister über die Zielinie ging. Die Mannschaft erspielte sich insgesamt 50 Punkte (16 Siege, zwei Remis), bei einem Torverhältnis von 78:13 Toren.

Der SC Blönried II musste nach der Wimpelübergabe für die erste Mannschaft ihr Spiel gegen den BSV Ennahofen nur gewinnen, um ebenfalls die Weichen auf Aufstieg zu stellen. Der Aufstieg stand endgültig fest, als die SGM VfL Munderkingen II/Unterstadion freiwillig aus der Bezirksliga zurückgezogen hatte, um den Gang in die Kreisliga anzutreten.

So berechtigt auch der zweite Platz in der Kreisliga zum Direktaufstieg, auch weil keine Mannschaft aus der Regionenliga 5 in die Bezirksliga Donau absteigt. Außerdem profitierte Blönried II von der Niederlage der SGM Schussen-Federsee, die gegen den bereits feststehenden Meister aus Dettingen unterlag.

Nach dem eindrucksvollen Sieg dürfte Blönrieds zweite Mannschaft aber nicht gleich feiern, denn eigentlich hatte die Mannschaft noch damit gerechnet, die Relegation gegen den SV Sigmaringen spielen zu müssen. Nachdem die Mannschaft die Nachricht vom endgültigen Rückzug der SGM VfL Munderkingen II/SV Unterstadion erreicht hatte, stand auch der Aufstieg der zweiten Mannschaft fest. Mit 34 Punkten (neun Siege, sieben Remis, zwei Niederlagen) und einem Torverhältnis von 31:20 hatte der SC Blönried II mit einem Schlussspurt mit drei Siegen den Konkurrenten von der SGM Schussen-Federsee noch abgefangen.

Somit darf Blönried im nächsten Jahr mit beiden Mannschaften eine Klasse höher antreten. Dort wollen die Mannschaften versuchen, an die überragende Saison anzuknüpfen, in der bei einer regelmäßigen Beteiligung von 28 bis 30 Frauen, insgesamt 50 Spielerinnen in beiden Mannschaften eingesetzt wurden. Bei den Feierlichkeiten in Ebersbach, zu dem Blönrieds Frauen um Trainer Christoph Metzler eingeladen hatten, wurden die Erfolge - auch der der ersten Männermannschaft der SGM SC Blönried/SV Ebersbach - ausgelassen gefeiert.