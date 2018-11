Bei Fachtagung für Milchviehhalter geht es auch ums Tierwohl

„Optimierung des Managements im Milchviehbetrieb“ war das Thema des diesjährigen Milchviehhaltertages, der vom Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Landwirtschaft, dem Landwirtschaftlichen Beratungsdienst Milchviehhaltung Biberach/Sigmaringen und dem Verein zur landwirtschaftlichen Fortbildung im Kreis Sigmaringen, am vergangenen Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg veranstaltet wurde. Landwirtschaftliche Betriebsinhaber aus dem ganzen Kreisgebiet Sigmaringen , darunter viele junge Gesichter, waren gekommen, um sich in Sachen Tierwohl in der Kälberhaltung als auch in der Milchviehhaltung weiterzubilden und sich über Erfahrungen auszutauschen.

Mit dabei auch die Absolventen der Fachschule für Landwirtschaft Ravensburg und der Albert-Reis-Technikerschule Sigmaringen. Für so manchen Kritiker der bäuerlichen Tierhaltung wäre der Termin erhellend gewesen, welche Gedanken und Aktivitäten sich Viehhalter machen, um dem Tierwohl weit über das geforderte Maß hinaus gerecht zu werden. „Tierwohl ist ein Wert an sich, nicht nur aus Sicht des Tierschutzes sondern auch als wichtiger Faktor der Leistung im Viehstall“ war das einleitende Credo von Fachbereichsleiter des Landratsamtes Gerhard Gommeringer. Auch die neugewählte Braunviehkönigin Regina Dilger aus Ostrach-Oberweiler war unter den Teilnehmern. Sie brach in ihrem Grußwort eine Lanze für die bäuerliche Milchviehhaltung. „Prophylaxe in der Kälberhaltung. Vorbeuge von Atemwegs- und Durchfallerkrankung“ war das Thema von Dr. Hans-Jürgen Kunz vom Institut für Tierzucht und Tierhaltung der Christian-Albrechtsuniversität zu Kiel. Seine Zielvorgabe der Prophylaxe war Kälber gesund aufzuziehen, ohne Medikamente einsetzen zu müssen. Er machte aber auch klar, dass vor allem bei Atemwegserkrankungen eine medikamentöse Behandlung unverzichtbar ist.

Die Vermeidung von Atemwegserkrankungen sei mit die schwierigste Aufgabe bei der Kälberaufzucht, da diese viele Ursachen haben können. Die richtige Hygiene und geeignete Desinfektion aber auch die richtige Wahl der Lüftungssysteme sowie die Stressvermeidung durch ein möglichst ausgeglichenes Raumklima seien wichtige Stellschrauben für die Prophylaxe. Dabei gelte es auch, die Stärkung des Immunsystems der Kälber im Auge zu halten. Dazu gehöre vor allem die richtige Versorgung des Energiebedarfes durch die ad-libitum-Tränke. Eine wissenschaftliche Untersuchung über den Einfluss der Betreuungsperson auf die Höhe der Kälberverlustes, bei der die Ehefrau des Betriebsleiters deutlich besser abschnitt, verführte den Referenten zur abschließenden humorvollen Feststellung „Es gibt viele Gründe zu heiraten – das ist nicht der schlechteste!“

Diskussionsrunde

Die anschließende, von Sachkenntnis geprägte Diskussionsrunde, bewies, dass der sehr praxisnahe und an der Arbeitswelt der Kälberaufzucht orientierte Vortrag ankam. Der anschließende Bericht aus der Praxis einer Kälberaufzucht durch Anja Maucher, die im elterlichen Betrieb für das Herdenmanagement zuständig ist, rundete das Thema ab. Ihr Fazit und Botschaft war „Es lohnt sich in Kälber zu investieren und dabei Tierwohl und Menschenwohl in Einklang zu bringen“. „Q-Wohl-BW – die Managementhilfe zur Beurteilung und Verbesserung des Tierwohls in der Milchviehhaltung“ war das weitere Thema des Tages. Professorin Dr. Barbara Benz von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen informierte über die von ihrer Hochschule, dem Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung und der Stabstelle für Tierschutz entwickelte und in einem Pilotprojekt erprobte Q-Wohl-BW Managementhilfe. Es ist eine Checkliste zur Beurteilung und Verbesserung des Tierwohls in der Milchkuhhaltung. Ob Kühe artgerechtes Liege-, Lauf- und Fressverhalten in einem Stall ausführen können, darauf weisen tierbasierte Indikatoren hin. Diese spielen bei der Q-Wohl-BW eine besonders große Rolle. Tierbasierte Indikatoren müssen vom Tierhalter regelmäßig am Tier erfasst werden, um die in der Managementhilfe vorgegebenen flankierenden baulichen Veränderungen oder Organisationsverbesserungen beurteilen zu können. Q-Wohl-BW ist auf die gegebene Struktur der Milchbetriebe in Baden-Württemberg abgestimmt. Es ermöglicht Milcherzeugern sowohl mit Alt- und Neubauten eine Beteiligung, da es auch für Altbauten Wege zur Verbesserung des Tierwohls aufzeigt.