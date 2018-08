Bei der Rosenvergabe macht es Daniel Lott spannend

Das Feld wird immer dünner: Daniel Lott aus Bad Saulgau ist bei der RTL-Flirtshow „Die Bachelorette“ unter den letzten neun Kandidaten. Der 27-Jährige erzeugte in der Nacht der Rosen selbst Spannung, als er lange wartete, ehe er die Rose von Nadine aus Berlin annahm.

Zwei Kandidaten zogen es vor, das Liebesabenteuer auf der griechischen Insel Korfu selbst zu beenden. Nicht so Daniel Lott, der so langsam auftaut in der RTL-Flirtshow, bei der sich die Bachelorette am Ende für einen Mann entscheiden muss. „Jeder der es nicht ernst nimmt, kann nach Hause gehen“, sagte Daniel Lott am Mittwochabend. In der Nacht der Rosen stand er mehrere Sekunden schweigend vor der attraktiven Nadine, schnappte sich dann aber die Rose. Eine Runde weiter im Kampf um die 32-Jährige, von der die Fernsehzuschauer den Eindruck bekommen, sie könne sich mit keinem der Männer ein gemeinsames Leben vorstellen.

Zu Beginn der fünften Folge am Mittwochabend wurden der Bad Saulgauer und ein weiterer Kandidat zu einem Doppeldate eingeladen. Beide Männer fuhren zuerst mit dem Boot und sprangen anschließend nacheinander von einer Klippe und hatten die Chance, Nadine besser kennenzulernen. Nadine wiederum findet Daniel Lott optisch ansprechend. Sie habe das Gefühl, er habe viel zu erzählen und schon viel erlebt. „Das macht ihn interessant“, sagte Nadine, die ihrerseits ein Kompliment vom Bad Saulgauer erhielt. „Du hast schöne Zähne“, sagte er zu Nadine. Offensichtlich reichte das Kompliment nicht aus, weshalb es ihm nicht zu einem Einzeldate reichte.