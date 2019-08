Bei der Ravensburgerin und dem junge Mann aus London hat es gefunkt

Rosalinde und Ronald Cousins aus Bogenweiler feiern heute, Mittwoch, ihre goldene Hochzeit. Es gibt ein festliches Essen zu zweit. Zusammen mit der Familie, zu der inzwischen zwei Enkeln und einem Urenkel gehören, wird am Wochenende gefeiert.

Rosalinde Cousins wurde in Pommern geboren und ist in Ravensburg aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Bruder wanderte sie in der Hoffnung auf bessere berufliche Perspektiven nach Australien aus. Ronald Cousins wollte als junger Mann die große Welt erleben. Gepackt vom Fernweh jobbte der junge Brite aus London auf Schiffen und landete schließlich an der Südostküste Australiens.

Bei der Arbeit im gleichen Betrieb in Melbourne, sie als Radiotechnikerin und er als Radio/TV-Techniker, haben sich die beiden kennen gelernt und bald gespürt, dass sie zusammengehören. Geheiratet wurde am 21. August 1969 in Melbourne. Das Ehepaar baute sich ein Haus als „Familiennest“ in Eigenleistung. Ein Sohn machte die Familie und das Glück komplett. Doch Heimweh belastete Rosalinde Cousins. Ihr fehlten die Menschen, die Sprache, Oberschwaben mit allen Sitten und Bräuchen – einfach die Heimat. Ronald Cousins respektierte den Wunsch seiner Frau und brachte seine kleine Familie nach Ravensburg.

Die Familie fasst Fuß

Ein neues Leben in Deutschland auf die Beine zu stellen war jetzt die Aufgabe. Die Überwindung der Sprachbarriere von Vater und Sohn (beide sprachen nur englisch) und die Suche nach Arbeit und Wohnraum belastete das Glück. Dennoch konnte die Familie Fuß fassen. Rosalinde und Ronald Cousins waren keinen Tag in ihrem Leben ohne Arbeit, arbeiteten als Angestellte. Er war im Heizungsbau und später 24 Jahre lang im Schichtbetrieb einer Textilfabrik tätig. Überall, wo sie ankamen, schauten sie sofort nach dem eigenen Nest. Entweder wurde dafür eine Wohnung renoviert oder auch ein Haus umgebaut. Das wurde gemeinsam und in Eigenleistung bewältigt. Teamarbeit bestimmte ihr Leben. Alles wurde gemeinsam erarbeitet und erkämpft – bis heute. Mit Rentenbeginn bestand die Absicht, wieder nach Australien zurück zu gehen. Einige Besuche dort bestätigten, dass Deutschland doch die endgültige Heimat bleiben sollte. Auf der Suche nach der zukünftigen Bleibe haben die Beiden sich für Bogenweiler entschieden. Auch dieses Haus haben sie gemeinsam renoviert und altersgerecht ausgebaut. Nun sind sie angekommen und glücklich.

Beide bestätigen, dass es in Bad Saulgau eine tolle Gesundheitsversorgung und alle Geschäfte gebe, die man braucht, eine herrliche und ruhige Gegend habe und zudem rund herum nette und angenehme Nachbarn leben.

Zusammen seit 57 Jahren – verheiratet seit 50 Jahren. Wie das geklappt hat – hier das Rezept: Achtung und Respekt voreinander haben, miteinander reden und diskutieren, aber auch streiten und sich versöhnen, sehr viel Humor und Lachen teilen, sich gegenseitig auf die Schippe nehmen können, einfach fröhlich sein und als Team miteinander durch das Leben gehen.