Bei der Glühweinhütte gibt es in der Vorweihnachtszeit

Für die Umwelt gehen die Schwimmabteilung des TSV 1848 und die Stadtwerke Bad Saulgau an der Glühweinhütte, die ab dem Nikolausmarkt in der Bad Saulgauer Innenstadt steht, neue Wege. Laut einer Pressemitteilung kann jeder Käufer, der an der TSV-Glühweinhütte einen Punsch oder Glühwein kauft, diesen in seine eigene mitgebrachte Tasse (0,2 l) füllen lassen oder mit dem ersten Heißgetränk seine eigene personalisierbare Weihnachtstasse erwerben. Die Mehrkosten dafür betragen einen Euro. Um neben dem Umweltgedanken auch maximale Hygiene zu gewährleisten, wird die Tasse nicht gegen Pfand angeboten, sondern wird vom Käufer erworben. Der Verkaufspreis von lediglich einem Euro ist möglich, weil die Stadtwerke die Schwimmabteilung bei der Anschaffung der Tassen finanziell unterstützen.

Bettina Köberle und Tanja Böhm, Organisatorinnen der TSV-Glühweinhütte, wünschen sich, dass die Besucher des Weihnachtsdorfes die Tasse jeden Tag wieder mitbringen und wieder befüllen lassen. Damit möchte die Schwimmabteilung des Sportvereins mit Unterstützung der Stadtwerke Bad Saulgau ihren Beitrag leisten, am Nikolausmarkt, den Adventssamstagen und dem Weihnachtsdorf auf Einweggeschirr zu verzichten.

Auch Richard Striegel von den Stadtwerken hofft, dass die Besucher vom Nikolausmarkt und dem Weihnachtsdorf diese Aktion zum Wohle der Umwelt unterstützen und sich eine personalisierbare Tasse kaufen oder ihre eigene Tasse mitbringen. Die Glühweinhütte der TSV-Schwimmabteilung steht am Luegebrunnen in der Fußgängerzone und hat am Nikolausmarkt am Samstag, 30. November, von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Zudem wird an den beiden Adventssamstagen, 7. und 14. Dezember, von 10 bis 13 Uhr Flüssiges ausgeschenkt, ebenso während der Stadtwerke-Adventskalenderverlosung. Von Mittwoch, 18. Dezember, bis Sonntag, 22. Dezember, steht die Glühweinhütte auf dem Weihnachtsdorf. Für Firmen können Gutscheine für Kunden, Mitarbeiter oder Freunde bei der Schwimmabteilung des TSV angefordert werden