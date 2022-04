Begeisterte Besucher beim Offenen Kunsthaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag den 3. April hatte das Junge Kunsthaus nach langer Zeit wieder seine Türen für interessierte Besucher*innen geöffnet. In einer großen Ausstellung konnten Werke unterschiedlichster Altersklassen (vom Kindergarten- bis ins Seniorenalter) bestaunt werden. In den für die Besucher*innen offenen Räumen konnten Eltern, Schüler*innen und Interessierte eine Vielzahl an kreativen Werken in verschiedensten Techniken entdecken. Dieses Angebot nahmen rund 200 Besucher wahr. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch“, erklärte Schulleiterin Claudia Koch. „Und es ist einfach toll, so viel Leben und Fröhlichkeit im ganzen Kunsthaus zu haben.“ Neu war unter anderem eine Wand, an der Bilder aller Dozenten zu sehen sind. Viele Kinder kannten diese bislang nur mit Maske. „Die strahlenden Kinderaugen zu sehen, während die Eltern die Ausstellung betrachten, ist einfach unbeschreiblich“, zogen Claudia Koch und Geschäftsleitung Anja Nickol am Ende des Tages ein gemeinsames positives Fazit.