Bedenken der Eltern können Stadt nicht umstimmen

Die Stadt bleibt bei ihrem Plan und wird den geplanten neuen Spielplatz im Baugebiet Krumme Äcker in Bad Saulgau an einer anderen Stelle bauen als ursprünglich vorgesehen. Familien im Baugebiet Krumme Äcker 3 hatten sich gegen diese Änderung ausgesprochen. Sie hatten argumentiert, dass sie sich wegen des nahen Spielplatzes für ihre Kinder für den Bauplatz entschieden hätten. Der Gemeinderat behandelte am vergangenen Donnerstag die vorgebrachten Bedenken der Eltern.

Zumindest eines aber dürften die Eltern erreicht haben: die Stadtverwaltung wird den Bau des Spielplatzes mit Tempo vorantreiben. „Ein Spielplatz wird jetzt benötigt, nicht erst in ein bis zwei Jahren oder noch später, wenn die Erschließung des Baugebiets Krumme Äcker 4 soweit ist“, formulierten die Eltern in ihrer Stellungnahme. Dazu machte die Stadt nun präzise Aussagen. So werde der Bau des Spielplatzes „mit der Erschließung des Baugebiets ,Krumme Äcker 4’ stattfinden“. Außerdem könne die Planung des Landschaftsarchitekten auf dem ursprünglichen Platz auch für den „neuen Standort“ verwendet werden.

Eltern vornehmlich in der Straße Am Frankenweiher hatten sich im Rahmen der Anhörung zum Bebauungsplan Krumme Äcker 4 für den Spielplatz in ihrer Nachbarschaft eingesetzt. Der war zunächst direkt neben dem Gebäude Am Frankenweiher 11 geplant. 148 Anwohner im Baugebiet und zwar nicht nur in der direkt betroffenen Straße hatten der Forderung auf einer Unterschriftenliste angeschlossen

In ihrer Stellungsnahme stellte die Verwaltung nun noch einmal klar, dass „die projektierte Darstellung“ des Spielplatzes an seinem ursprünglichen Platz „nicht Bestandteil des Bebauungsplans ,Krumme Äcker 3’“ sei, sie habe „keinen Rechtscharakter“. Deshalb könne die Planung auch geändert werden. Der neue Standort sei auch zentraler.

Krumme Äcker kommt schneller

Geändert hat die Stadt die Planungen deshalb, weil durch eine Änderung im Baugesetzbuch neue Baugebiete für eine bestimmte Zeit im „beschleunigten Verfahren“ ausgewiesen werden können. So kam es schneller als geplant zur Ausweisung des Neubaugebiets Krumme Äcker 4. Der ursprünglich eingezeichnete Standort des Spielplatzes wird im neuen Bebauungsplan als Bauplatz ausgewisen. Der Spielplatz wird aber einige hundert Meter nördlich auf eine Fläche verlegt, die für ein mögliches Regenrückhaltebecken frei gehalten werden muss. Der Spielplatz sei deshalb nur eine „Übergangslösung“, argumentierten die Eltern, weil er bei Erweiterungen der Baugebiete wieder verlegt werden müsse. Eine derartige Erweiterung der Baugebiete sei derzeit nicht geplant, entgegnete die Stadt. Außerdem könne die Verlegung des Spielplatzes so geplant werden, dass sie nur wenig Zeit in Anspruch nehmen würde.

Mit einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat den Bebauungsplan Krumme Äcker 4. Stadtrat Wolfgang Lohmiller (Grüne) stimmte dagegen. Im Baugebiet Kessel sähe er bessere Möglichkeiten, kompakter zu bauen.