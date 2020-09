Bechtle ballert Bad Saulgau zum Sieg

Die SG Blönried/Ebersbach scheint niemand zu stoppen. Die Mannschaft von Trainer Florian Köhler fuhr gegen die SG Altheim den fünften Sieg im fünften Spiel ein. Stand jetzt kommt es am nächsten Spieltag, unter der Woche, zum Topspiel. Dann gastiert die Köhler-Mannschaft bei der TSG Ehingen. Den ersten Saisonsieg feierte der SV Bad Buchau beim 2:1 in Hohentengen, Neufra/Donau ist zwar noch ungeschlagen, spielte aber zum dritten Mal in vier Spielen unentschieden und hängt nach dem 1:1 in Krauchenwies im Mittelfeld fest. Aufsteiger FV Bad Saulgau feierte einen Sieg gegen Hettingen/Inneringen (2:0). Gelungener Saisonstart mit drei Siegen in vier Spielen für die Elf von Markus Keller.

FC Krauchenwies/Hausen - FV Neufra 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Daniel Deli (60.), 1:1 Julius Frank (82.). - Z.:300. - Die Zuschauer sahen eine hochklassige Bezirksligapartie mit zwei ebenbürtigen Teams. Im ersten Durchgang gab es zunächst wenige Torraumszenen, erst nach der Pause waren einige Highlights zu bestaunen. Mitte der zweiten Hälfte brachte Daniel Deli den FV Neufra mit einem sehenswerten Weitschuss in Führung, ehe kurz vor Schluss Julius Frank den Spielstand egalisierte. „Das Remis ist absolut gerecht. Heute hätte keines der beiden Teams die drei Punkte verdient gehabt, dafür war die Begegnung zu ausgeglichen“, resümierte FCK-Pressewart Björn Freisinger nach dem Match.

FV Altheim - TSG Ehingen 0:2 (0:1). - Tore: 0:1 Valentin Gombold (1.), 0:2 Georgios Sarigiannidis (89.). - Z.:320. - Ehingen erwischte einen Blitzstart und ging bereits nach wenigen Sekunden durch Valentin Gombold in Führung. Im Anschluss an diesen frühen Treffer blieb Ehingen zwar optisch überlegen, kam jedoch nicht mehr gefährlich vor das Tor der Hausherren. Altheim erspielte sich nach und nach einige Chancen, verpasste diese allerdings allesamt. Ehingen zeigte sich hingegen deutlich effizienter: Die zweite richtige Torchance der Gäste verwertete Sarigiannidis per direktem Freistoß zum 2:0-Endstand. „Wir waren mit Ehingen auf Augenhöhe, konnten jedoch unsere Möglichkeiten nicht verwerten. Dafür wurden wir eiskalt bestraft“, sagte Altheims Abteilungsleiter Stefan Locher nach der Partie.

FV Bad Saulgau - SG Hettingen/Inneringen 2:0 (0:0). - Tore: 1:0, 2:0 Julian Bechtle (77./80.). - Z.:320. - „Ein völlig verdienter Sieg. Die Tore sind jedoch erst spät gefallen, davor waren wir zu nachlässig in der Chancenverwertung“, berichtete Bad Saulgaus stellvertretender Vorsitzender Holger Beutel im Anschluss an die Partie. Hettingen/Inneringen vertraute in der Offensive lediglich auf Konter über Florian Dangel, die allerdings allesamt keine Früchte trugen. Bad Saulgau dominierte das Spiel nach Belieben, konnte allerdings erst in der Schlussphase durch den Topscorer Julian Bechtle die Partie entscheiden. Letzten Endes hätte der Sieg der Hausherren sogar noch höher ausfallen müssen.

SGM FV Altshausen/Ebenweiler - SV Langenenslingen 4:3 (2:1). - Tore: 1:0 Felix Mattmann (26.), 2:0 Maximilian Raisle (38.), 2:1 Stefan Münst (42.), 3:1 Andreas Pfeiffer (52.), 3:2 Daniel Bücheler (66.), 3:3 Stefan Münst (70.), 4:3 Simon Hepp (89.). - Z.:150. - Den Zuschauern in Altshausen wurde vom Start weg eine unterhaltsame Partie dargeboten. Die Defensivreihen beider Teams ließen zahlreiche Möglichkeiten zu und es entwickelte sich ein wahres Torspektakel. Langenenslingen lieferte im zweiten Durchgang ein beeindruckendes Comeback und konnte sogar zum 3:3 ausgleichen. In der Schlussminute entschied der FVA die Partie jedoch noch für sich. Fazit: Ein torreiches Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften. Am Ende war das Glück auf Seiten der Hausherren, die so den ersten Saisonsieg feiern können.

SV Hohentengen - SV Bad Buchau 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Fabian Baur (19.), 1:1 Lukas Stützle (47.), 1:2 Rico Schlegel (78.). - Z.:180. - Den ersatzgeschwächten Hausherren war die Pokalpartie unter der Woche noch anzumerken, den Göge-Kickern fehlte eine gewisse Dynamik und die Konzentration im Abschluss. Bad Buchau konnte dem SVH problemlos Paroli bieten und ging nach rund 20 Minuten durch einen direkten Freistoß von Fabian Baur in Führung. Kurz nach der Pause gelang Lukas Stützle der Ausgleich. In der Folgezeit hatte Stützle noch weitere Treffer auf dem Fuß, scheiterte dabei jedoch am Aluminium oder am Gästekeeper. Ganz entsprechend der alten Fußballweisheit wurden die Hausherren für ihre mangelhafte Chancenverwertung bestraft: In der Schlussphase erzielte Rico Schlegel den Siegtreffer für das Team vom Federsee.

SGM Blönried/Ebersbach - SG Altheim 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Jakob Weiß (32.). - Z.:150. - „Ein glücklicher Sieg heute. Die SGA hat eigentlich gut dagegengehalten, die Begegnung war völlig ausgeglichen“, berichtete Blönrieds Abteilungsleiter Joachim Streng nach dem Abpfiff. Die Zuschauer sahen eine stark umkämpfte und knappe Bezirksligapartie. Auch nach dem Führungstreffer durch Jakob Weiß spielte Altheim weiter gut mit, konnte jedoch die erspielten Chancen nicht in Tore ummünzen. Schlussendlich wäre ein Remis dem Spielverlauf eher gerecht geworden.

SGM Schwarz Weiß Donau - SV Uttenweiler 4:1 (1:0). - Tore: 1:0 Ferhat Kavgaci (35.), 2:0 Daniel Meier (55.), 3:0 Luan Kukic (57.), 3:1 Viktor Ruff (88., FE), 4:1 Lukas Ottenbreit (90+3). - Die ausgeglichene erste Halbzeit war arm an Höhepunkten. Bezeichnend war, dass das einzige Tor durch einen von Ferhat Kavgaci verwandelten direkten Freistoß fiel. Ein Doppelschlag entschied die Partie (55./57.). Uttenweiler enttäuschte danach im Abschluss und konnte erst kurz vor Ende durch einen Elfmeter verkürzen. Dann vertändelte die Uttenweiler Abwehr in der Nachspielzeit den Ball und gab Lukas Ottenbreit die Möglichkeit auf 4:1 zu erhöhen.

FV Schelklingen-H. - SG Öpfingen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Andre Braig (8.), 0:2 Jonas Herde (20.), 0:3 Jannik Lehner (50.), 0:4 Gabriel Koch (65.).