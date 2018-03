Baykal Ünal kandidiert für IHK-Vollversammlung

Der Bad Saulgauer Einzelhändler Baykal Ünal, Inhaber des Modegeschäfts Punkt Männersache, kandidiert als Mitglied für die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben. „Ich will die Interessen das Landkreises Sigmaringen vertreten“, sagt Ünal, der in Bad Saulgau Vorsitzender der Fachgruppe Einzelhandel im Gewerbeverein Unser Bad Saulgau ist.

Die Vollversammlung der IHK wird auch als Parlament der Wirtschaft bezeichnet. Es entscheidet als wichtigstes Organ über die Angelegenheiten der IHK, bestimmt den Kurs, beschließt die Satzung, wählt den Präsidenten und bestellt den Hauptgeschäftsführer. In der Vollversammlung werden 45 Sitze verteilt, acht davon in der Gruppe Handel, davon nur einer für den Landkreis Sigmaringen. Und genau für diesen einen Sitz kandidiert Baykal Ünal. „Ich will in erster Linie ein Netzwerk aufbauen und Kooperationen unter den Händlern im Landkreis Sigmaringen anstoßen“, ergänzt Ünal.

Noch aktiver werden

Ende Januar war Ünal bei einer Informationsveranstaltung bei der IHK in Weingarten. Und beeindruckt. „Da war alles da, was Rang und Namen hat.“ Bakyal Ünal erfuhr bei der Veranstaltung auch, dass die IHK Einfluss auf politische Beschlüsse haben kann. „Sie ist ein wichtiger Entscheidungsträger“, so Ünal, der vor einigen Wochen in seinem Modegeschäft vom Verwaltungsleiter der IHK Bodensee-Oberschwaben, Roland Michelberger, darauf angesprochen wurde, ob er sich denn eine Kandidatur vorstellen könne. Ünal überlegte nicht lange und gab seine Wahlunterlagen ab, die am Mittwoch vom Wahlausschuss geprüft werden. „Ich sehe darin eine Chance für unseren Landkreis, der noch aktiver sein muss“, so Baykal Ünal, der aber weiß, dass nur ein Sitz in der Wahlgruppe Handel vergeben wird. Vier Sitze entfallen auf den Landkreis Ravensburg, drei auf den Bodenseekreis.

Den Handel im Landkreis Sigmaringen war zuletzt von Hermann Müller vom Schuhhaus Müller in Meßkirch vertreten. Fünf Jahre lang dauert eine Wahlperiode, in der Baykal Ünal etwas bewegen will. „Wir müssen gemeinsam versuchen, unsere Stärken auszuspielen. Wir haben genügend Kraft, setzen sie aber zu wenig ein.“ Der 42-Jährige hat in Bad Saulgau schon bewiesen, dass er mit seinen Ideen richtig gelegen ist. Die Fashion Week mit ihrer Modenschau ist inzwischen über die Grenzen hinaus bekannt, für die Aktion generationenfreundliche Einkaufsstadt erhielt die Stadt eine Auszeichnung.

Baykal Ünal muss allerdings hoffen, dass die Mehrheit der 1798 Wahlberechtigten im Landkreis Sigmaringen für ihn stimmt. Denn: „Es wird nach der Wahlordnung auf jeden Fall einen Gegenkandidaten geben“, sagt Nina Gerstenkorn, Pressesprecherin der IHK. Das stört Baykal Ünal jedoch nicht. „Wenn ich antrete, möchte ich auch gewählt werden.“ Sollte er ins Parlament einziehen, sitzt er automatisch im Ausschuss der Händler, die sich regelmäßig treffen. Außerdem finden vier Vollversammlungen im Jahr statt. „Wenn ich etwas mache, dann mit viel Herzblut und großer Freude.“ Vom 18. April bis 9. Mai können die Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Die Wahlbroschüren liegen demnächst aus – mit einem Foto und Kurzporträt des Kandidaten Baykal Ünal.