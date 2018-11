Bauunternehmen öffnet neue Kiesgrube

Das Bad Saulgauer Bauunternehmen Reisch bereitet am Gemeindeverbindungsweg zwischen Bondorf und Lampertsweiler eine etwa 1,2 Hektar große Fläche für den Kiesabbau vor. Die neue Kiesgrube wird nach und nach den Kiesabbau in der jetzigen Kiesgrube in der Nähe des Wohngebiets Kessel ersetzen. Dieser Standort bleibt allerdings bis auf weiteres bestehen. Dort soll das Kies aufbereitet werden.

Kies ist für das Bad Saulgauer Bauunternehmen ein bedeutender Rohstoff. In hoher Qualität wird es für die Herstellung von Beton verwendet. Wichtig ist der Rohstoff außerdem für die Verbesserung des Untergrunds beim Straßenbau oder bei Hochbauten. Für seine Baustellen in der Region versorgt sich das Unternehmen in der Regel mit 10 000 Kubikmeter aus eigener Produktion. Eine außergewöhnliche Verbrauchsspitze gab es nur einmal, während des Baus der Entlastungsstraße zwischen Buchauer Straße und Hochberger Straße. Reisch war am Bau dieses Teilstücks beteiligt. Auf 30 000 Kubikmeter schnellte der Verbrauch wegen dieses Projekts in die Höhe.

Das eigene Kies fördert Reisch bislang in der Kiesgrube beim Wohngebiet Kessel, ganz in der Nähe der Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Entlastungsstraße. An diesem Standort ist das Ende des Kiesabbaus absehbar. Die genehmigte Kiesgrube bei Bondorf werde innerhalb von ein bis zwei Jahren die Rolle als Abbaugebiet von Reisch übernehmen, sagt Geschäftsführer Hans-Jörg Reisch.

„Wir verwenden das Kies für unsere Baustellen in der Region“, betont Reisch. Eine eigene Kiesgrube bedeute für das Bauunternehmen ein höheres Maß an Unabhängigkeit. Im komenden Jahr, so die Planungen, soll der Abbau auf der neuen Fläche anlaufen.

Der Abbau ist auf fünf Hektar (5000 Quadratmetern) genehmigt. In einem ersten Abschnitt wird auf 2,4 Hektar abgebaut, dem folgt ein zweiter Abschnitt in der Größe von 2,6 Hektar. Das Kies wird bis zu einer Tiefe von 22 Metern gewonnen. Im Regionalplan Rohstoffsicherung ist eine weitere Fläche bis zur Landesstraße als „Vorranggebiet für die Sicherung von Rohstoffvorkommen“ vorgesehen. In den jetzt genehmigten Abschnitten ist der Abbau von bis zu 800 000 Kubikmetern möglich. Vorgesehen ist der Kiesabbau zunächst für eine Dauer von 20 Jahren, das ausgewiesene Vorranggebiet würde die Kiesversorgung für weitere 20 Jahre ermöglichen.

Vergleichsweise klein

Trotz der großen Zahlen: „Das ist eine kleine Kiesgrube“, sagt Hans-Jörg Reisch. Andere Bad Saulgauer Abbauflächen, wie an der Hochberger Straße oder in Bolstern sind um eine Vielfaches größer. Derzeit schiebt der Bagger den Humus beiseite. Für den Abbau vorbereitet wird derzeit ein Viertel der genehmigten Gesamtfläche. Stefan Beller, Beauftragter für die werkseigene Produktionskontrolle bei Reisch, weist auf die Gestaltung des neuen Abbaugebiets. „Zur Straße bauen wir einen Wall als Sichtschutz.“ Die Zufahrt zur Kiesgrube wird sich in Richtung Lampertsweiler befinden. Mit etwa zehn täglichen Lastwagenfahrten zur Kiesgrube rechnen die Verantwortlichen von Reisch zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Der Einsatz einer mobilen Siebanlage in den neuen Gebiet ist genehmigt. Auf längere Sicht wird das gewonnene Kies aber weiterhin auch in der Kiesgrube beim Kessel weiterverarbeitet. „Das wird vorerst so bleiben“, sagt Stefan Beller.