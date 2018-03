Bauermeister läuft beherztes Rennen

Eine zufriedene Bilanz ihrer Hallensaison zieht Daniela Bauermeister (TSV Riedlingen). Dreimal startete sie im Sindelfinger Glaspalast über ihre Lieblingsdistanz über 800 Meter. Zum Auftakt lief sie bereits im Januar die vier Runden in 2:19,49 Minuten und belegte damit den vierten Platz. Auf der selben Bahn folgten zwei Wochen später die süddeutschen Meisterschaften der Aktiven. Dort war klar, dass Bauermeister in den langsameren Lauf kommen würde. Im ersten Lauf war damit der Fahrplan vorgegeben. Sie musste angreifen, um eine gute Platzierung zu erreichen, denn nach allen absolvierten Läufen werden die Aktiven in eine Reihenfolge nach ihren Zeiten gesetzt. Mit einem beherzten Anfangstempo musste Bauermeister nur eine Läuferin ziehen lassen, wurde Zweite in ihrem Lauf in sehr guten 2:17,61 Minuten. In der Gesamtwertung erreichte sie mit dieser Zeit den guten sechsten Platz. Das letzte der drei Rennen bestritt Bauermeister im Rahmen der baden-württembergischen Meisterschaften der Senioren. Da es leider nicht viele Läuferinnen gibt, die in der Seniorinnenklasse über diese Distanz starten, starteten alle Altersklassen zusammen. Die Läuferinnen waren zwischen 30 und 70 Jahre alt. Bauermeister gab von Anfang an das Tempo an. Bald lief sie ein einsames Rennen an der Spitze und musste alleine gegen die Uhr laufen. In 2:20,21 Minuten gewann Bauermeister den Meistertitel in der Klasse W 35 vor Natalie Schillinger (Pforzheim-Königsbach).