Bauen auf der Wiese: Flächenfraß contra faire Entwicklungschancen

Eine Fülle an Diskussionsstoff hat es am Montagabend im Stadtforum gegeben. Anlass war eine Veranstaltung des Kreisverbands Sigmaringen der Partei Die Grünen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die jüngste Ergänzung des Baugesetzbuches. Neu ist der Paragraph 13 b. Seit Mai 2017 vereinfacht er die Gewinnung von Bauland in den Gemeinden durch die Aufstellung von Bebauungsplänen für Außenbereichsflächen im beschleunigten Verfahren.

Das heißt unter anderem, dass die Ausweisung neuer Bauflächen – mit einer bebaubaren Grundstücksfläche von bis zu 10 000 Quadratmetern – im bisherigen Außenbereich im Anschluss an bebaute Ortsteile im vereinfachten Verfahren möglich ist. Dabei entfallen Pflichten der Bauleitplanung, etwa Ausgleichsmaßnahmen oder die Durchführung einer Umweltprüfung. Zudem besteht keine Verpflichtung zu einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit. Auch muss sich das Vorhaben nicht am geltenden Flächennutzungsplan orientieren.

Mehrere Kurzreferate nehmen diese Neuerung im Baugesetzbuches an diesem Abend zunächst kritisch unter die Lupe. Christian Kühn, Bundestagsabgeordneter der Grünen, bezeichnet den Paragraphen gleich zu Anfang als „absurd“, weil dadurch etwa die Außenentwicklung privilegiert werde. Die von der Bundesregierung formulierten Ziele eines deutlich minimierten Flächenverbrauchs bis 2030 könnten so nicht erreicht werden.

Bauen im Zentrum durchsetzen

Er spricht sich dafür aus, den Kommunen mehr Rechte in der Innenentwicklung zu geben, fordert mehr Instrumente für die städtische und dörfliche Entwicklung und führt auch den demografischen Wandel an. „Wir werden langfristig schrumpfen und nicht alle Kommunen werden weiter wachsen“, sagt Kühn und fordert eine neue Debattenkultur für Neuentwicklungen. Kritik gibt es auch von Ulfried Miller, Geschäftsführer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (Bund) Bodensee-Oberschwaben. Nicht nur die zunehmende Inanspruchnahme von Flächen ist ihm ein Dorn im Auge. „Die Novelle lässt die Schere in der Gesellschaft weiter auseinandergehen“, so seine Überzeugung. Auch er sieht andere Möglichkeiten und Potenziale, fehlenden Wohnraum zu schaffen und blickt dabei nach Vorarlberg. Oder nach Berlin, wo etwa Aldi-Filialen mit Wohnungen aufgestockt werden. Miller fordert Gesetze und Förderprogramme für intelligentes Bauen.

Stadtrat Wolfgang Lohmiller berichtet von seinen Erfahrungen im Gemeinderat Bad Saulgau. Klartext spricht auch Bürgermeisterin Doris Schröter. Sie erkennt in der Novelle zahlreiche Vorteile. Reguläre Planungsverfahren seien „unglaublich aufwändig“. „Der Paragraph definiert ganz klare Spielregeln, ich bin der Meinung, dass sich jede Ortschaft moderat entwickeln darf, wir als Kommune sind dankbar für den 13b“, sagt Doris Schröter. Sie wird unterstützt von zahlreichen Bürgermeister-Kollegen. Es gebe keinerlei Grund zur Panik. Nicht zuletzt wünscht sie sich „sehr viel mehr Vertrauen in die Kommunen“.

Thomas Kugler, Bürgermeister von Pfullendorf sieht im neu eingefügten Paragraphen große Entwicklungschancen für die Region und hält den Regierungen vor, beim sozialen Wohnungsbau „Sonntagsreden“ zu halten. „Da passiert nichts“, fährt er fort. Es gebe im ganzen Kreis keine „anständigen Wohnungen für anständiges Geld“. Auch Aulendorfs Stadtoberhaupt Matthias Burth vermisst bezahlbaren Wohnraum, fordert eine Entfristung des neuen Paragraphen und eine Stärkung des Vorkaufrechts.

Christian Kühn kontert, dass der soziale Wohnungsbau 1989 unter der schwarz-gelben Regierung abgeschafft worden sei. Ein Architekt meldet sich zu Wort und vermisst das „gemeinsame Erarbeiten“ intelligenter Lösungen. Ein Besucher fächert die Fragestellungen auf und benennt Faktoren, die jungen Menschen bei ihrer Entscheidungsfindung, wo sie letztlich wohnen wollen, wichtig sind. Etwa auf attraktive Arbeitsplätze oder den Stand der Digitalisierung komme es an.

Als bedeutsamen Punkt benennt die Grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden abschließend die Fähigkeit der gemeinsamen Diskussion. Flächenverbrauch und Innenverdichtung müsse man „im Auge behalten“. „Aber die Bürgermeister gehen verantwortungsvoll damit um“, fährt sie fort und bekommt dafür Applaus. Sie geht davon aus, dass es eine Verlängerung des Paragraphen 13b auf Budesebene geben werde, möglicherweise mit Auflagen. Nach derzeitigem Sachstand ist der Paragraph befristet bis zum 31. Dezember dieses Jahres.