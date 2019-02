Bar Kuloer schafft es in den Gastroführer Seezunge

Ein Jahr nach der Eröffnung ist die Bar Kuloer am Marktplatz in Bad Saulgau vom Gastroführer Seezunge als eines von 130 Restaurants in der Kategorie Zeitgeist ausgezeichnet worden. „Da war ich wirklich sehr überrascht“, sagt Inhaberin Ann-Kathrin Durach. Im ehemaligen Restaurant Vinum kann die Kunstliebhaberin ihre Ideen verwirklichen.

Ein Mitarbeiter der Seezunge, einem der größten Gastroführer am Bodensee, besuchte Ann-Kathrin Durach vergangenen Sommer im Kellergewölbe, in dem bis 2011 ihr Vater Micky Durach das Vinum geführt hatte. Dass der Besuch eine Auszeichnung in der Kategorie Zeitgeist zur Folge hat, damit hatte die 32-Jährige nicht gerechnet. „Ich glaube, mein Gesamtkonzept war letztendlich ausschlaggebend für die Auszeichnung“, so Durach.

Von Anfang habe sie die Idee gehabt, „Kunst und Gastronomie miteinander zu verbinden“, ergänzt Durach, deren eigenen großformatigen Kunstwerke in den farbigen Räumen zu sehen sind. Ein halbes Jahr lang hatte sie sich Zeit genommen, um ihre Ideen zu verwirklichen. Eine befreundete Innenarchitektin half ihr bei der Umsetzung. Alles, was in ihrer Bar zu sehen ist, entspricht Ann-Kathrin Durachs Vorstellungen – die grünen Fliesen, die Geschenkekammer, in der Kaffeebohnen, Geschirr oder Dekoartikel zum Verkauf angeboten werden.

Und damit hat sich offensichtlich auch den Geschmack ihrer Gäste gefunden, seien es die 18-Jährigen, „die die Location total cool finden“ oder die älteren Gäste, „die sich hier vorkommen wie einer Großstadt“, sagt Durach.

Wie in einem Trendlokal

Das sieht der Gastroführer Seezunge genau so. „Man wähnt sich in einem Trendlokal irgendwo zwischen Kopenhagen und Stockholm“, steht im Artikel über das Kuloer. In beiden skandinavischen Hauptstädten war Durach bereits, wo sie sich inspirieren ließ und woher auch der Name ihres Restaurants kommt. Kuleor ist schwedisch und bedeutet Farbe. „Sowohl die Einrichtung als auch die Speisekarte sind skandinavisch angehaucht“, ergänzt Durach, die ihre Gäste immer wieder aufs Neue überrascht, weil das Restaurant sich ständig entwickelt, „weil ich immer im Kreativprozess bleibe“.

Auch die Speisekarte wechselt alle zwei Woche. Während Durach im Service tätig ist, füllen Küchenchefin Jasmin Buck und Sous-Chef Kim Spies die Speisekarte entsprechend mit Leben und servieren den Gästen unter anderem asiatische und mediterrane Küche.