Balingen will die Heimserie ausbauen

Nach der knappen wie enttäuschenden Niederlage in Saarlouis am vergangenen Wochenende und dem so erlittenen Rückschlag, will Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten wenigstens seine Heimserie ausbauen. Am Ostersamstag empfängt die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle jedoch den Aufstiegsaspiranten ASV Hamm-Westfalen. Los geht es in der Sparkassenarena um 19 Uhr.

Mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, auch wenn der aktuelle Tabellenfünfte zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken musste. Beim Bürkle-Team macht vor allem die wiedererlangte Heimstärke Mut, dass es gegen Hamm mit dem vierten Sieg in Folge vor heimischer Kulisse klappt. Aber: Der Gegner kommt mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch nach Balingen. Noch zu Beginn des Monats, nach dem Auswärtssieg beim Ligaprimus Bergischer HC, träumten die Westfalen vom Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Drei Ligaspiele und drei Niederlagen später muss die Mannschaft von Trainer Kay Rothenpieler diese Hoffnungen zumindest vorerst wieder begraben. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt neun Punkte. Bei noch zehn ausstehenden Spielen in dieser Saison werden die Gäste ihre Aufstiegspläne für diese Runde wohl ad acta legen müssen. Zuletzt ließen sie aber mit namhaften Verstärkungen für die neue Saison aufhorchen und unterstrichen damit ihre Ambitionen, den Sprung in die stärkste Liga der Welt bald zu schaffen. „Wenn sie es dieses Jahr nicht sind, dann sind sie es nächstes Jahr auf jeden Fall“, ist sich auch HBW-Trainer Jens Bürkle sicher, dass der kommende Gegner spätestens ab der neuen Saison zu einem der Top-Aufstiegsanwärter werden wird. Warnung genug für den HBW sollte auch das Hinspiel-Ergebnis sein, beim dem die Schwaben mit 28:39 (13:20) in Hamm eine heftige Niederlage kassierten. Martin Strobel & Co. sinnen also auf Revanche für die Niederlage in der Hinrunde und möchten gleichzeitig die nächsten Punkte holen, um in der Tabelle, wo sie derzeit auf Platz acht stehen, wieder etwas weiter nach oben zu klettern. Für dieses Unterfangen wird aller Voraussicht nach Torhüter Tomáš Mrkva nach überstandener Krankheit wieder zwischen die Pfosten zurückkehren. Hinter den beiden Kreisläufern Fabian Wiederstein und Christoph Foth steht noch ein Fragezeichen, Bürkle hat aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die beiden rechtzeitig wieder fit werden.

Trotz der Niederlage zuletzt in Saarlouis machen dem HBW vor allem die letzten Heimauftritte Mut. Dreimal in Folge konnte der Gegner keine Punkte aus der „Hölle Süd“ mitnehmen, nie kassierten die Schwaben mehr als 22 Gegentore in einem dieser drei Spiele. „Natürlich helfen uns die Zuschauer daheim schon sehr, aber ich glaube die Tagesform ist am Ende entscheidend“, warnt HBW-Trainer Bürkle davor, sich auf der kleinen Heimserie auszuruhen.