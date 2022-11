Balingen siegt - Chancenverwertung lässt Wünsche offen

Der HBW Balingen-Weilstetten bleibt in der 2. Handball-Bundesliga verlustpunktfrei. Mit dem 30:26 (12:10)-Erfolg gegen die Wölfe Würzburg holten sie sich in der tectake-Arena in Würzburg den neunten Ligasieg in Folge und haben jetzt 18:0 Punkte auf dem Konto. Der Sieg der Balinger war mehr als verdient und hätte bei halbwegs erfolgreicher Chancenauswertung noch weitaus höher ausfallen können.

Nach dem Heimspiel gegen Essen hatte HBW-Trainer Jens Bürkle die Konsequenz seiner Spieler im Angriff bemängelt: „In der ersten Halbzeit waren es ein paar Bälle, die müssen einfach rein“ hatte sein Fazit gegen Essen gelautet. Ähnlich dürfte es nach der Schlusssirene an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Würzburga ausgefallen sein. Seine Mannschaft ließ neben fünf Strafwürfen noch eine ganze Reihe von klaren Möglichkeiten liegen. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit hatten sie Gelegenheiten genug, um das Spiel für sie in ein sicheres Fahrwasser zu bringen. Leichtfertig ließen die Balinger es aber zu, dass sich die Hausherren, die bereits auf der Verliererstraße waren, immer wieder ins Spiel zurückkämpfen konnten.

Die Anfangsminuten waren ähnlich nervös wie zuletzt gegen Essen und Würzburg ließen sich nicht lange bitten. Nach einer Torhüterparade und einem technischen Fehler im Balinger Angriff stand es ganz schnell 2:0 für die Hausherren. Erst in Unterzahl – Felix Danner hatte eine frühe Zweiminutenstrafe kassiert – wurden die Aktionen der „Gallier“ etwas zwingender. Mit einem Spieler weniger gelang ihnen der 2:2-Ausgleich. Kaum wieder vollzählig gingen die Balinger mit ihren Chancen allerdings erneut fahrlässig um.

Das schaute sich HBW-Chefcoach Jens Bürkle nicht lange an. Früh nahm er seine erste Auszeit (12.) und hatte seinen Spielern einiges zu sagen. Viel veränderten die in ihrer Spielweise allerdings nicht. Oddur Gretarsson versemmelte den ersten Strafwurf und nach einem technischen Fehler im Angriff legten die Hausherren erneut vor. Erst nach rund 20 Minuten konnten die Gallier das Ergebnis drehen. In einer Überzahl gingen sie mit 7:6 in Führung. Schoch legte das 8:6 nach. Die Angriffe wurden konsequenter und in der Abwehr ließen die Balinger nicht mehr viel zu. Beim Stande von 11:7 für den HBW schien das Spiel in die von Jens Bürkle gewünschte Richtung zu laufen. Dem war aber nicht so. Wieder ließen seine Spieler hochkarätige Chancen liegen und gingen deshalb nur mit einer knappen Zwei-Tore-Führung (12:10) in die Pause.

Nach dem 13:14-Anschlusstreffer (35.) der Wölfe sah es wieder so aus, als ob der Tabellenführer seiner Favoritenrolle endlich gerecht wird. Er setze sich etwas ab. Nach einem von Moritz Strosack erfolgreich verwandelten Gegenstoß zum 19:15 (41.) schienen die Balinger wieder auf Kurs zu sein. Nach einer Zeitstrafe und zwei verworfenen Strafwürfen stand es aber plötzlich wieder 19:17 und die Wölfe, deren Köpfe nach dem deutlichen Rückstand schon weit nach unten gegangen waren, waren wieder im Spiel.

Mit Beginn der sogenannten Crunchtime schafften die Hausherren sogar den 23:23-Ausgleich und plötzlich war auch die Halle da. Etwas übermotiviert kassierten die Wölfe aber eine weitere Zeitstrafe und Moritz Strosack traf in Überzahl zum 24:23 für die Gäste. Der Balinger Rechtsaußen war es auch, der nach einer guten Abwehraktion von Felix Danner per Tempogegenstoß das 23:25 erzielte. Spätestens mit dem von Tim Hildenbrand verwandelten Strafwurf zum 26:23 (57.) war die Vorentscheidung zu Gunsten der Gallier gefallen, die nun jeden Fehler bestraften. Am Ende stand ein verdienter 30:26-Auswärtserfolg, aber HBW-Coach Jens Bürkle dürfte mit dem, was er über weite Strecken gesehen hat, vermutlich nicht ganz einverstanden gewesen sein.