Balingen lässt nur zwölf Gegentore zu

Das verschärfte Training, das die Spieler des HBW Balingen-Weilstetten nach der Heimniederlage gegen den VfL Eintracht Hagen absolviert haben, hat seine Wirkung nicht verfehlt. Handball-Zeitligist Balingen-Weilstetten siegte am Samstagabend nach einer überzeugenden Leistung im Castello in Düsseldorf gegen den HC Rhein Vikings mit 22:12 (14:6). Gleichzeitig die ersten zwei Punkte der Rückrunde für den HBW.

„Großes Kompliment an meine Mannschaft: Das war heute Handball, wie wir uns ihn vorstellen und spielen wollen“, sagte ein erleichterter HBW-Trainer Jens Bürkle nach der Partie. Weder er noch HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel hatten etwas an der Leistung der Mannschaft auszusetzen. „Das Ergebnis spielt für mich gar keine so große Rolle, sondern das Entscheidende war für mich, wie wir von der ersten Sekunde an aufgetreten sind und in der Abwehr Zeichen gesetzt haben.“ Eines dieser Zeichen setzte Mannschaftskapitän Martin Strobel, der dafür zwar von den beiden Unparteiischen Ronny Dedens und Nico Geckert aus Magdeburg für zwei Minuten auf die Strafbank musste, noch ehe die erste Spielminute vorüber war, aber die Hausherren hatten schnell begriffen, dass die Balinger Abwehr an diesem Abend keine Wohlfühl-Abwehr ist. Den zusätzlich verhängten Strafwurf schnappte sich Torhüter Tomáš Mrkva. „Abwehr und Torhüter waren heute absolut top“, lobte der HBW-Coach seine Defensive, die im vergangenen Heimspiel noch insgesamt 37 Treffer kassiert hatte. Früh nahm Vikings-Trainer Ceven Klatt die erste Auszeit (12./2:5). Im Spiel hielt die Hausherren zu diesem Zeitpunkt der Torhüter. Die Auszeit zeigte wenig Wirkung. Der HBW war Herr der Lage im Castello und es dauerte bis zur 22. Spielminute, ehe den Vikings der dritte Treffer gelang. Beim Stand von 6:14 ging es in die Pause.

Ähnlich wie zu Beginn der Partie bekamen die Hausherren zum Start in die zweite Hälfte einen Strafwurf zugesprochen, aber auch den schnappte sich HBW-Keeper Tomáš Mrkva. Insgesamt blieben Tore im zweiten Abschnitt Mangelware. Ein Sonderlob von Bürkle verdiente sich HBW-Youngster Lukas Saueressig. Er habe nicht nur vier Tore erzielt, sondern auch Martin Strobel, der noch immer angeschlagen sei, super entlastet, sagte Trainer Jens Bürkle. Als die Sirene ertönte, stand auf der Anzeigentafel ein hochverdienter 22:12-Auswärtserfolg für den HBW.