Balingen jubelt über den Klassenerhalt

Es ist vollbracht. Mit einem hochverdienten 30:26(16:12)-Heimerfolg hat der HBW Balingen-Weilstetten am vorletzten Spieltag der Saison 2020/21 den endgültigen Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht. Die TSV Hannover-Burgdorf war der erwartet schwere Gegner, der dem HBW keinen Zentimeter Boden schenkte, aber am Ende setzte sich der unbändige Siegeswillen der Balinger durch.

Nachdem Rechtsaußen Moritz Strosack mit seinem Treffer zum 29:25 in der vorletzten Spielminute den Deckel endgültig auf die Partie gemacht hatte, bebte die Sparkassenarena - und das obwohl nur die erlaubten 250 Zuschauer in der Halle die Partie verfolgten. Die Spieler fielen sich noch vor der Schlusssirene in die Arme und es war zu sehen und zu spüren, welch’ unglaubliche Last den Bürkle-Schützlingen von den Schultern fiel. Wie groß der Druck und wie schwer die Saison war, brachte HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel in der abschließenden Pressekonferenz deutlich zum Ausdruck. „Ich glaube, dass dieser Klassenerhalt der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte ist“, ließ Strobel nochmals kurz die unglaublichen Schwierigkeiten und Gesamtkonstellation der zurückliegenden Saison Revue passieren und zollte seinem Trainer Jens Bürkle, der Mannschaft und der gesamten Gallier-Familie großes Lob.

Bis es aber so weit war, dass die Gallier ihrem Jubel freien Lauf lassen konnten, hatten sie auch gegen Hannover mal wieder ein gewaltiges Stück an Arbeit zu verrichten. Die leise Hoffnung des einen oder anderen Fans, dass die Recken die Saison langsam ausklingen lassen würden, wurde schnell im Keim erstickt. Fabian Böhm und Co. unterstrichen gleich in der Anfangsphase, dass sie auf der Rückfahrt nach Niedersachsen die zwei Punkte mitnehmen wollten. Die Gallier hielten allerdings dagegen und konnten mit Treffern von Jona Schoch und Fabian Wiederstein, der für das Heimspiel nochmals auf die Zähne biss, die anfängliche Führung der Recken ausgleichen und selbst einen Treffer vorlegen.

Es blieb bis in die Schlussphase der ersten 30 Minuten ein völlig offenes Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Ausgerechnet in einer Unterzahl gelang es den Hausherren, erstmals einen Drei-Tore-Vorsprung zum 15:12 herauszuwerfen. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Fabian Wiederstein noch einmal nach und so ging es mit einer 16:12-Führung in die Kabine.

Direkt mit Wiederanpfiff erhöhten die Gallier in Unterzahl auf 17:12, aber Hannover schlug erneut zurück. Nach einem 3:0-Lauf der Niedersachsen war die Partie wieder völlig offen. Als der HBW Mitte der zweiten Halbzeit nach einem Doppelschlag von Kapitän Jona Schoch auf 23:19 vorlegte, nahm TSV-Trainer Ortega sofort eine Auszeit – mit Erfolg. Der Balinger Vorsprung schmolz und beim Stande von 24:23 (47.) musste der HBW um den sicher geglaubten Erfolg bangen. Die Balinger taten sich im Angriff schwer und auch in der Abwehr fehlte so ein wenig der Zugriff. Erneut war es Kapitän Jona Schoch, der die Verantwortung übernahm. Sein Treffer zum 25:23 löste die kurze Phase der Balinger Blockade. Kreisläufer Kristian Beciri traf mit etwas Glück zum 26:23 und Moritz Strosack verwandelte einen Tempogegenstoß zum 27:23.

Hannover versuchte nun alles, aber die Gallier ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Nach Gegentreffern blieben sie ruhig, zogen ihr Angriffsspiel durch und hielten so die Gäste auf Distanz. Eine Recken-Auszeit änderte daran auch nichts mehr. Der Angriff danach verpuffte und schließlich war es Youngster Moritz Strosack, der mit seinem Treffer zum 29:25 den Sack endgültig zumachte. Der Rest war Jubel pur. Das letzte Saisonspiel am Sonntag in Flensburg ist nun ein Schaulaufen für die Balinger.