Balingen hofft auf nächsten Derby-Coup

Vier Tage nach dem Sieg im Schwaben-Derby in Göppingen empfängt der HBW Balingen-Weilstetten in der Handball-Bundesliga am Donnerstag (19.05 Uhr, Sparkassenarena) den TVB Stuttgart zu einem weiteren Derby.

Als am vergangenen Sonntag in der EWS-Arena in Göppingen die Schlusssirene ertönte, brüllten die Balinger ihre Freude hinaus, feierten und umarmten sich, als hätten sie gerade die Meisterschaft gewonnen. Die mitgereisten Fans stimmten Freudengesänge an und jubelten mit der Mannschaft, wie es in dieser Saison noch nicht zu sehen war. Bei allen war die Erleichterung über den 28:27-Sieg zu spüren. Er war die Bestätigung für die Mannschaft von Jens Bürkle, dass sie alles erreichen kann, wenn alle zusammen um jeden Zentimeter Boden kämpfen und es war die Bestätigung für die Fans, dass die Gallier gemeinsam den Klassenerhalt schaffen können.

Im Falle einer Niederlage wäre es für den Rest der Saison wohl ganz eng geworden. Da sowohl Minden als auch Stuttgart doppelt gepunktet haben, wäre das rettende Ufer bereits vier, respektive fünf Zähler weg gewesen. So aber bleibt der Abstiegskampf völlig offen. Die Balinger haben die rote Laterne nicht nur an den TuS N-Lübbecke abgegeben, sondern halten alle Chancen in der Hand, die Liga zu halten.

Mit dem Schwung im Rücken soll es am Donnerstagabend auch zu Hause endlich die ersten Punkte in der Rückrunde geben. Die Gallier möchten ihre Derby-Wochen unbedingt mit einem weiteren Sieg im zweiten Schwaben-Derby abschließen. Dann nämlich werden die Karten im Abstiegskampf neu gemischt. Der Rückstand auf Stuttgart betrüge nur noch einen Zähler und der ehemalige TV Bittenfeld wäre wieder mitten drin im Abstiegsstrudel.

Dieses Szenario will der TVB Stuttgart unbedingt vermeiden. Die Stuttgarter sprechen von einer Partie mit Endspielcharakter. Die Mannschaft von Trainer Roi Sanchez wird mit dem Messer zwischen den Zähnen nach der kürzesten Auswärtsfahrt der Saison in die Balinger Sparkassenarena kommen. Freundschaften wie zwischen den beiden Trainern, die sich aus gemeinsamen Zeiten bei der TSV Hannover-Burgdorf kennen oder zwischen den Spieler haben am Donnerstagabend Pause.

Für den zweiten Derbysieg binnen einer Woche muss bei den Balingern alles passen. Mannschaft und Fans müssen an einem Strang ziehen „Stuttgart ist eine sehr gute Mannschaft“, erklärt der Sportwissenschaftler. Es werde schwer, wenn der TVB sein Potenzial auf die Platte bringe. Aber: Bürkle ist zuversichtlich. „Wenn wir in Göppingen bestehen, können wir auch daheim gegen Stuttgart bestehen.“

Derweil freuen sich die „Gallier von der Alb“, dass sie ohne jegliche Beschränkungen Hof halten können. Für Zuschauer gibt es keine 3G- oder ähnliche Kontrollen mehr. Außerdem besteht keine Maskenpflicht. Ohne diese - hoffen Schoch und Co. - werde die Anfeuerung noch lauter als zuletzt. „Ich freue mich auf eine ähnlich emotionale Stimmung wie in der EWS-Arena“, hofft Bürkle.