Balingen geht in letzter Sekunde k.o.

Der HBW Balingen-Weilstetten ist nach der Winter- und WM-Pause im ersten Punktspiel mit einer 27:28-Niederlage im Kellerduell gegen den HC Erlangen in die Rückserie gestartet.

Der Aufsteiger aus Bayern hatte nach der ersten Hälfte dank der besseren Schlussphase die Nase knapp vorne, noch war die Partie aber gänzlich offen. Erst der verschlafene Start der Gäste nach dem Seitenwechsel ließ den Vorsprung der Erlanger auf fünf Tore anwachsen. Zu viel für die Schwaben, die zwar aufopferungsvoll bis zum Schluss kämpften, am Ende aber mit dem Gegentreffer in der Schlusssekunde das Feld als Verlierer verlassen mussten. Erlangen konnte mit den zwei Punkte die Abstiegsränge verlassen. Die Schwaben hingegen verweilen mit 17:23 Punkten vorerst weiterhin auf dem 14. Tabellenplatz.

Von Beginn an war viel Feuer in der Partie. Bereits in einer der ersten Aktionen muss HBW-Kapitän für zwei Minuten von der Platte. Er traf seinen Gegenspieler im Gesicht. Bei der gleichen Aktion gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Olivier Nyokas sorgte für den Ausgleich und weitere Tore von Denni Djozic und Faruk Vrazalic bedeuteten die 2:3-Führung für die Schwaben nach fünf Minuten. Die „Gallier“ legten fortan zwar jeweils mit einem Treffer vor, Erlangen hatte aber unheimlich schnelle Antworten parat. Selbst als der HC nach knapp neun Minuten aufgrund einer Zeitstrafe gegen Sebastian Preiß in Unterzahl agieren musste, gelang Jonas Link der Ausgleichstreffer zum 6:6. Nach der bereits zweiten Strafe gegen Wolfgang Strobel, musste der HBW auch die erkämpfte Führung wieder hergeben.

Vasilakis trifft dreifach

Drei Tore von Alexandros Vasilakis wendeten das Blatt zu Gunsten der Mannschaft von Markus Gaugisch. Innerhalb von nur 120 Sekunden netzte der Grieche drei Mal ein sorgte so für die 8:9-Führung in der 17. Minute. Der HC verschenkte weiterhin keinen Zentimeter und setzte alles daran, die Gallier nicht davonziehen zu lassen. Im Gegenteil, wieder in Überzahl spielend gelang den Hausherren durch Ole Rahmel der erneute Führungswechsel. WM-Fahrer Martin Strobel gelang zwar der Ausgleich, aber wieder brauchte Erlangen nur wenige Sekunden, um eine positive Reaktion auf den Gegentreffer zu zeigen. Die Gastgeber nutzten die kleine Euphoriewelle, um fünf Minuten vor der Halbzeitpause zum ersten Mal im Spiel mit zwei Treffern in Führung zu gehen. Den Torabstand verteidigten die Erlanger beim Stand von 16:14 bis zum Seitenwechsel.

Den Start in die zweiten 30 Minuten verpatzte der HBW: Zunächst verpassten die Balinger die Gelegenheit auf ein Tor Abstand zu verkürzen. Dann kamen auch noch einfache Fehler hinzu und plötzlich musste der HBW einem Vier-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Bis zum 19:15 für den HC Erlangen vergingen in Halbzeit zwei gerade einmal vier Minuten. Ein verworfener Siebenmeter von Vrazalic begünstigte den Führungsausbau der Gastgeber. 21:16 stand es für den Aufsteiger durch das bereits fünfte Tor von Nikolai Link. Die Gäste manövrierten sich selbst in eine fast aussichtslose Position: Nach 40 Minuten stand beim 21:17 ein Vier-Tore-Rückstand in fremder Halle zu Buche

Ein Doppelschlag von Martin Strobel und Vasilakis zum 42:21 nach 49 Minuten ließ bei den Balinger Fans nochmal Hoffnung aufkommen. Eine Zeitstrafe gegen Fabian Böhm nur wenige Sekunden danach bremste die Euphorie aber. Durch die dritte Zeitstrafe für Preiß und die damit verbundene Rote Karte hatten die Schwaben nochmals eine gute Gelegenheit. Böhm verkürzte prompt zum 27:25 und dem Nationalspieler gelang nach 58 Minuten auch das 27:26. 45 Sekunden vor dem Ende waren die Gäste wieder in Ballbesitz und hatten die Gelegenheit zum Ausgleich. Denni Djozic behielt die Nerven und verwandelte einen fälligen Siebenmeter. Noch immer aber zeigte die Uhr 15 Sekunden an. Mit der Schlusssirene traf Oliver Hess zum glücklichen 28:27-Sieg der Gastgeber.

Bereits am morgigen Mittwoch empfängt der HBW Balingen-Weilstetten den TSV Hannover-Burgdorf um 20.15 Uhr in der Balinger SparkassenArena.

HC Erlangen: Bayerschmidt, Katsigiannis - Weltgen (1), Schwandner, Link (5), Preiß (2), Sveinsson, Nienhaus, Hess (5), Rahmel (2), Stranovsky (6),i Link (6), Thümmler (1), Krämer

HBW: Ristanovic, Asanin - Böhm (5), König, Foth, Nyokas (1),Hausmann, Vasilakis (9), W. Strobel, Vrazalic (6), M. Strobel (3), Djozic (3), Ruß, Polydore