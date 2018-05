Balingen feiert den nächsten Sieg

In einem dramatischen, kämpferisch starken Spiel hat Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten am Mittwochabend einen Sieg gegen ein weiteres Schwergewicht der Liga gefeiert. Die Gallier von der Alb siegten beim TV Emsdetten mit 31:29 (15:16). Es war der zehnte Sieg im dreizehnten Spiel seit Mitte Februar.

Emsdetten agierte wie erwartet mit einer offensiven Abwehr und provozierte Ballverluste der Balinger. Allerdings gelang es dem HBW-Rückraum, die Außenspieler und den Kreis immer wieder in Position zu bringen. Der Gastgeber konnte die Balinger dann oft nur mit unfairen Mitteln bremsen, was einige Strafwürfe zur Folge hatte. Oddur Grétarsson brachte so sein Team mit zwei verwandelten Siebenmetern in Führung. Dass die Hausherren mit 3:2 das Ergebnis wieder gedreht hatten (10.), lag daran, dass die Balinger ihrerseits mit der TVE-Abwehr noch nicht ganz zurecht kamen. Doch mit zunehmender Spieldauer gelang das immer besser, der HBW führte mit 9:6 (17.). Ruhe in der Ems-Halle.

Nach dem 11:8 durch Gregor Thomann musste Christoph Foth für zwei Minuten auf die Bank. Emsdetten verkürzte auf 10:11. Dann nutzten die Hausherren einen Ballverlust der Balinger und glichen zum 14:14 aus. Martin Strobel legte zwar nochmals vor, Jasper Adams, mit dem die Balinger Abwehr so ihre Probleme hatte glich aus und mit dem Pausenpfiff verwandelte der Gastgeber einen Freiwurf zum 16:15 (30.). Das stellte den Spielverlauf etwas auf den Kopf,

Zwischenspurt des HBW

Die Schwaben ließen sich nicht aus dem Konzept bringen, auch nicht vom zwischenzeitlichen 17:15 für den TVE. Der Zwei-Tore-Vorsprung hatte nur bis zum 19:17 (37.) Bestand. Mit einem 3:0-Lauf holte sich der HBW die Führung zurück, ehe der TVE in zahlenmäßiger Überlegenheit wieder vorlegte. Kaum wieder vollzählig, glich Martin Strobel aus, dann nutzte Torhüter Mrkva einen Ballverlust der Hausherren, die im Angriff auf Grund einer Zeitstrafe mit dem zusätzlichen Feldspieler agierten und erzielte das 22:21 für den HBW.

Nun zogen die Balinger auf 27:23 davon und hatten zehn Minuten vor Schluss, nach einer weiteren Tomáš-Parade, die Chance zur Vorentscheidung. Jedoch verlor der HBW zweimal den Ball, Emsdetten kam auf 28:27 (55.) heran. Die Halle stand Kopf, als Oddur Grétarsson vom Siebenmeterpunkt scheiterte. Zuvor hatte der Isländer sieben Mal sicher verwandelt. Mrkva schnappte sich den nächsten Wurf von Emsdetten und der neunfache Torschütze Gregor Thomann traf im Gegenzug zum 29:27 für die Gäste. Wer glaubte, dass 90 Sekunden vor dem Schlusspfiff beim 30:27 von Jona Schoch der Deckel auf der Partie war, der wurde eines Besseren belehrt. Emsdetten erkämpfte sich noch zweimal den Ball und als die Uhr noch 45 Sekunden anzeigte, stand es 29:39. Alles offen. Mit viel Routine, einer cleveren Auszeit und einem treffsicheren Martin Strobel ließ sich Balingen das Ding aber nicht mehr nehmen und konnte nach dem 31:29 zwei hochverdiente Auswärtspunkte bejubeln.