Balingen fährt mit breiter Brust nach Essen

Nach fünf Siegen in der Liga in Folge - zuletzt ein verdienter Heimsieg gegen Spitzenreiter Coburg - zeigt die Formkurve des HBW Balingen-Weilstetten in der 2. Handball-Bundesliga weiter nach oben. Dieses Hoch der Mannschaft von Trainer Jens Bürkle wird am Freitag, 30. November, 19 Uhr einer erneuten Bewährungsprobe unterzogen. Dann muss Balingen beim Tusem in Essen ran. Die Essener, aktuell einen Rang hinter den Schwaben Tabellendritte, aber mit identischer Punkteausbeute, zeigten zuletzt zwar eher schwankende Leistungen, gehen aber aufgrund des Heimvorteils als Favorit in die Partie.

Als Jonas Baumeister drei Minuten vor Spielende mit einer erneuten Parade den Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Coburg klar machte, brachen alle Dämme. Der 31:26 (16:16)-Sieg gegen die Vestestädter bedeutete nicht nur den 15. Heimsieg in Folge für die „Gallier von der Alb“, sondern zeigte einmal mehr, was den HBW in dieser Saison bislang so stark macht – ein breiter, ausgeglichener Kader. Baumeister, eigentlich die Nummer zwei im Kasten der Schwaben, kam Mitte der zweiten Hälfte ins Spiel, schwang sich mit sechs Paraden zu einem der Matchwinner auf.

Der Tusem aus Essen musste am vergangenen Spieltag eine 33:36-Auswärtsniederlage bei Aufsteiger TV Großwallstadt hinnehmen, steht allerdings immer noch punktgleich mit Coburg und dem HBW auf Platz drei in der 2. Handball-Bundesliga. HBW-Trainer Jens Bürkle möchte sich von der Niederlage des kommenden Gegners beim Altmeister aus Großwallstadt aber nicht blenden lassen: „Essen ist mit Ferndorf zusammen eine der Überraschungen in diesem Jahr. Mit die schnellste Mannschaft. Essen hatte in den vergangenen Wochen ein bisschen Probleme mit ihrer Abwehr. Ich bin gespannt, ob sie es gegen uns in den Griff kriegen.“

Personell steht bei den „Galliern von der Alb“ noch das ein oder andere Fragezeichen. Zumindest Lukas Saueressig konnte unter der Woche aber schon wieder voll mittrainieren. Trotzdem geht Bürkle mit einer klaren Zielvorgabe in die kommende Partie bei den Essenern: „Es wird natürlich eine ganz schwere Nummer, aber wir sind guter Dinge, auch mit dem Selbstvertrauen der letzten Wochen, dass wir sagen: Wir fahren da hin und nehmen die Punkte mit.“