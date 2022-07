Bächtlefest 2012: Umzugswagen mit Pferden rast Richtung Zuschauer

Auf den Tag genau zehn Jahre her und doch noch so präsent: German Schreibeis war Präsident des Bürgerausschusses, als scheue Pferde beim historischen Festzug des Bächtlefests am 16. Juli 2012 durchgegangen waren.

Die Bilanz des Unfalls am frühen Montagmorgen waren drei Menschen mit mittelschweren Verletzungen und ein Pferd, das eingeschläfert werden musste.

German Schreibeis war damals direkt vor Ort

German Schreibeis kommentierte damals auf dem Marktplatz den historischen Festzug. Plötzlich kam eine Mitarbeiterin des Bürgerausschusses auf ihn zu und berichtete ihm vom gerade geschehenen Unglück.

Die Details kannte Schreibeis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber das was ihm zugetragen worden war, habe ihn geschockt. Der Wagen „Der gestiefelte Kater“, die Nummer 12 in der Umzugsfolge, raste mit großer Geschwindigkeit in Richtung Volksbank.

Die beiden Pferde des Gespanns waren schon in der Schützenstraße durchgegangen. Auf dem Wagen schrieen Kinder vor Angst, Zuschauerinnen und Zuschauer flüchteten in Hauseingänge und Nebenstraßen. Der Kutscher konnte Schlimmeres verhindern, lenkte den Wagen an den Bauzaun der Volksbank, sodass die Gefahr gebannt war.

Keine Panik

„Wir mussten den Umzug stoppen, weil die Spitze des Umzugs schon wieder im Startbereich war“, sagt German Schreibeis, damals 71 Jahre alt. Er habe nicht exakt gewusst, was er den Zuschauerinnen und Zuschauern zuerst sagen sollte. Noch immer war ihm die Tragweite nicht bewusst.

Er entschied sich dann dafür, den Grund für die Unterbrechung zu nennen. „Mir war es aber wichtig, dass keine Panik aufkommt“, sagt Schreibeis. Gründe dafür hätte es an diesem Morgen des 16. Juli 2012 genügend gegeben. Denn es ereigneten sich zwei weitere Unfälle.

Pferd erlitt Lungenriss

Auf dem Aufstellplatz an der Hindenburgstraße stürzte eine Reiterin vom Pferd. An der Kaiserstraße ging ein Pferd der Stadtgarde zu Pferd krankheitsbedingt zu Boden. Der Reiter wurde verletzt.

Das DRK musste zwei weitere Personen wegen eines Schocks nach dem Unfall vor Ort in der Kaiserstraße behandeln. Ein Pferd erlitt einen Lungenriss und musste vom Tierarzt eingeschläfert werden. Notarzt, DRK und Polizei waren schnell am Unfallort, die Zuschauerinnen und Zuschauer konnte sich in Sicherheit bringen.

Dr. Adolf Maier war selbst Umzugsteilnehmer, leistete sofort Erste Hilfe. Das Bächtlefest und die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten im Nachhinein betrachtet Glück im Unglück gehabt. Die Verletzen konnten ambulant versorgt werden und das Krankenhaus wieder verlassen.

Auslöser ist unklar

Was letztendlich Auslöser für den Unfall mit dem Wagen „Der gestiefelte Kater“ war, ist bis heute nicht geklärt. Zeugen hatten damals beobachtet, dass der Wagen auf den Gehweg geraten war.

Das Geräusch, als das Gespann auf die Straße sackte, könnte die Fluchtreaktion der Pferde verursacht haben. Seit diesem Unfall fordern Pferdeschützer die Stadt und den Bürgerausschuss immer wieder dazu auf, Pferde beim Festzug zu verbieten.

Für German Schreibeis ein undenkbares Szenario. „Pferde gehören dazu. Ohne sie würde die Qualität des Umzugs sinken“, so Schreibeis.

Mehr Sicherheit

Der Unfall führte dennoch dazu, dass die Sicherheitsvorkehrungen erhöht wurden. Es gibt mehrere Notausgänge für scheue Pferde auf der Strecke. Bürgerausschuss, Ordnungsamt, Polizei und Gespannfahrer stellten neue Regeln auf.

„Wenn ein Pferd scheut, muss klar sein, dass es nicht beim Umzug dabei ist“, ergänzt Schreibeis. Der historische Festzug 2012 war gleichzeitig sein letzter als Präsident des Bürgerausschusses. „Der Unfall war aber nicht der Anlass, dass ich aufgehört habe.“ Schreibeis hatte schon zuvor angekündigt, nach 15 Jahren das Amt des Präsidenten abzugeben.

Im Frühjahr 2013 wurde Richard Frey zu seinem Nachfolger gewählt. Ihm wünscht er von Herzen, „dass sich so etwas nie wiederholt. Das wünsche ich wirklich niemandem“, sagt German Schreibeis. Der Unfall vor zehn Jahren bleibe tief in ihm sitzen. „Aber genau so tief sitzen die vielen schönen Erinnerungen an das Bächtlefest.“