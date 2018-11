Bad Schussenried gibt sich keine Blöße

Das Spitzenquartett der Fußball-Bezirksliga marschiert am 16. Spieltag wieder im Gleichschritt. Der FV Bad Schussenried, der SV Uttenweiler, der FV Neufra/Do. und die TSG Ehingen fuhren Siege ein. Im Abstiegskampf gingen der FC Laiz und der FCK/Hausen leer aus. Altshausen und Sigmaringen trennten sich mit einem Remis. Auch Rottenacker trotzte Riedlingen einen Zähler ab und die SG Altheim punktete in Blönried/Ebersbach sogar dreifach.

SV Hohentengen - FV Bad Schussenried 1:2 (0:0). - Tore: 1:0 Manuel Sommer (55.), 1:1, 1:2 Sebastian Wildenstein (58. /78.). - Z.:150. - Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. Hohentengen machte die spielerischen Defizite im Vergleich zu den starken Gästen durch einen großen Kampfgeist und eine hervorragende Einstellung wieder wett. Im Anschluss an den Seitenwechsel wurden nun auch die Göge-Kicker deutlich aktiver in der Offensive und drängten auf den Führungstreffer. Dieser gelang Manuel Sommer, der mit einem satten Flachschuss zum 1:0 traf. Die Antwort der Gäste erfolgte jedoch postwendend: Sebastian Wildenstein markierte nach einer Flanke den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase sorgte Wildenstein dann sogar noch für den Siegtreffer nach einem Eckball. In den letzten Minuten untermauerten die Violetten nochmals ihre aktuell bärenstarke Form. Mit einer konzentrierten Leistung brachte Bad Schussenried den Vorsprung über die Zeit. „Heute gab es einen offenen Schlagabtausch. Am Ende war die spielerische Klasse und die Cleverness der Gäste entscheidend“, resümierte Hohentengens Abteilungsleiter Clayton Sigle nach dem Spiel.

FV Altshausen - SV Sigmaringen 2:2 (1:1). - Tore: 1:0 Oliver Spehn (6.), 1:1, 1:2 Julius Frank (8./57.), 2:2 Elias Buzengeiger (90.). - Z.:80. - „Eine schwache Gesamtleistung heute. Die Einstellung fehlte, die Spieler müssen langsam endlich mal aufwachen“, wetterte Altshausens Teammanager Werner Werz nach der Begegnung. Tatsächlich sah der Beginn aus der Sicht der Hausherren noch vielversprechend aus, bereits in der sechsten Minute konnte Oliver Spehn das 1:0 für den FVA erzielen. Doch schon zwei Minuten später erfolgte die Antwort der Kreisstädter: Julius Frank glich nach einem Tempogegenstoß zum 1:1 aus. Über den restlichen Spielverlauf war der SVS das bessere Team, lediglich die Chancenverwertung passte nicht. Die beste Möglichkeit vergab dabei Santy Sarr, der einen Kopfball aus kurzer Distanz noch über das Quergebälk setzte (54.). Erst Mitte der zweiten Halbzeit gelang Sigmaringen die Führung, erneut durch Julius Frank, der dabei von einem Abwehrfehler der Gastgeber profitierte (57.). Damit schien der Auswärtssieg schon sicher, doch in der Schlussminute erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Elias Buzengeiger noch den 2:2-Schlusspunkt zu einem sehr schmeichelhaften Punktgewinn für Altshausen.

FC Krauchenwies/Hausen - FV Neufra/Do. 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 Robert Henning (39.), 0:2 Fabian Brehm (50.), 1:2 Raphael Göggel (59.). - Z.:150. - Krauchenwies war in Anbetracht des offensivstarken Gegners zunächst sehr auf die Abwehrarbeit bedacht. Dabei erledigten die Hausherren einen soliden Job, der FVN fand in der ersten Halbzeit kaum ein Durchkommen gegen die kompakte Hintermannschaft. Passend dazu fiel der erste Treffer der Partie dann auch nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einem Standard: Kurz vor der Pause erzielte Robert Henning per direktem Freistoß das 0:1 für die Gäste. Mit der Führung im Rücken kam der FV Neufra besser zurück aus der Kabine und war tonangebend. So war das 0:2 durch Fabian Brehm auch nur folgerichtig. Krauchenwies bäumte sich nach dem abermaligen Rückschlag nochmals auf, kam jedoch nach dem Anschlusstreffer nicht mehr zu zwingenden Aktionen. Dadurch geht der FV Neufra am Ende als verdienter Sieger vom Platz.

SGM Blönried/Ebersbach - SG Altheim 2:4 (1:2). - Tore: 0:1 Christian Lutrelli (8.), 1:1 Jakob Weiß (9.), 1:2 Sandro Oliveira (15.), 1:3 Peter Leicht (76.), 2 :3 Lorenz Weiß (85. /FE), 2:4 Dominik Späth (90.+1.). - Z.:160. - Die Hausherren verschliefen den Start in die Partie, Christian Lutrelli nutzte dies zum 0:1 für die Gäste. Der Aufsteiger blieb jedoch relativ unbeeindruckt vom frühen Rückstand: Im direkten Gegenzug gelang Jakob Weiß auf Vorlage von Linus Weiß das 1:1. Im gesamten weiteren Spielverlauf erarbeiteten sich die Gastgeber ein Chancenplus, waren jedoch viel zu nachlässig im Abschluss. Ganz anders die SGA: Beinahe jede Torraumaktion der Gäste mündete in einen Treffer. So entschied am Ende die Effizienz über den Spielausgang. „Wir heute eigentlich eine solide Leistung gezeigt, allerdings wussten wir unsere Chancen nicht zu nutzen. Altheim war hingegen gnadenlos effizient. Die routiniertere Mannschaft hat heute gewonnen“, berichtete Blönrieds Abteilungsleiter Joachim Streng nach Abpfiff der Partie.

SV Uttenweiler - SF Hundersingen 3:0 (3:0). - Tore: 1:0 Lukas Maurer (2.), 2:0 Eigentor (37.), 3:0 Stefan Maurer (39.). - Z.: 120. - Mit dem ersten Angriff erzielte der SV Uttenweiler den Führungstreffer: Daniel Schmid passte von halbrechts am Strafraumrand auf Lukas Maurer, der aus 25 Metern Hundersingens Torhüter Buzengeiger mit seinem Schuss in den linken Torwinkel keine Chance ließ (2.). Schon mit dem nächsten Angriff hatte Uttenweiler die große Möglichkeit, zu erhöhen, doch Johannes Jäggle traf nach feinem Zuspiel von Viktor Ruff in den Rücken der Abwehr nur den langen Pfosten, den Nachschuss konnte Daniel Schmid nicht im leeren Kasten der Gäste unterbringen. Nun kamen die Gäste besser ins Spiel, auch weil sich Uttenweiler Fehler im Spielaufbau leistete. Kapital schlugen die Gäste, zuletzt siebenmal unbesiegt nicht daraus. In der 34. Minute lenkte SVU-Torwart Philipp Keckeisen einen Ball in letzter Sekunde noch zur Ecke. Mitten in die gute Phase der Gäste fiel das 2:0: Eine harmlose Flanke von Felix Kötzle ins Zentrum wollte Silas Huber ins Toraus spielen, traf den Ball aber unglücklich und lupfte das Leder über Buzengeiger ins Tor (37.). Dann schickte Pascal Haberbosch einen Freistoß von halblinker Position genau auf Stefan Maurer, der zum 3:0 für den SVU vollendete (39.). Nach dem Wechsel ließ es Uttenweiler etwas lockerer angehen, die Gäste hatten wieder mehr Spielanteile, erspielten sich aber kaum zwingende Chancen - bis auf einen Lattentreffer in der Schlussviertelstunde, der aus einer eher verunglückten Flanke resultierte. Uttenweiler versuchte zu kontern, spielte aber die Angriffe entweder nicht sauber zu Ende oder wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellungen zurückgepfiffen. In der Schlussphase vergab Uttenweiler einige gute Möglichkeiten.

TSG Ehingen - FC Laiz 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 Felix Miller (4.). Besonderes Vorkommnis: Daniel Topolovac verschießt in der 40. Minute einen Elfmeter. - Die TSG Ehingen hat in den ersten zwanzig Minuten das Spiel bestimmt und durch ein frühes Tor dies auch zahlenmäßig bestätigt. „Dann allerdings hat meine Mannschaft nachgelassen“, sagte Trainer Roland Schlecker. Dazu passte offensichtlich auch, dass Daniel Topolovac einen Elfmeter nicht verwandeln konnte. Anfangs der zweiten Halbzeit hatten die Gastgwber zwar noch eine gute Möglichkeit, doch dann war es kein gutes Spiel mehr. „Wir haben drei Punkte und zu-Null gespielt, das zählt“, sagte der TSG-Trainer.

TSG Rottenacker - TSV Riedlingen 0:0. - „Wir haben von der ersten Minute an kämpferisch dagegengehalten“, sagte Pressewart Uwe Schneider. Die Gäste trafen in der 16. Minute nur die Querlatte, doch nach einem Eckball von Timm Walter setzte Jannik Sachpazidis in der 21. Minute einen Kopfball an den Pfosten. Die TSG Rottenacker hatten im ersten Durchgang noch die eine oder andere Chance. Doch in der 75. Minute hatte die TSG glück, als sich der TSV Riedlingen durchgespielt hatte und aus wenigen Metern nur den Außenpfosten traf. Zufrieden stellte Uwe Schneider fest: „Unser kämpferischer Einsatz war optimal und der Einsatz hat gestimmt. Daher haben wir den Punkt auch verdient.

Über das Spiel Bad Buchau - Hettingen/Inneringen (1:1) haben wir bereits am Samstag berichtet