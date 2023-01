Bad Saulgaus Stadtbrandmeister verurteilt Angriffe auf Einsatzkräfte auf das Schärfste

Es war viel los und es war laut: Aber die Feuerwehr Bad Saulgau musste in der Silvesternacht nicht ausrücken, dafür aber beim Brand eines Carports in Pfullendorf am Sonntagmorgen unterstützend eingreifen. Trotzdem ist Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck maximal verärgert über die Angriffe in deutschen Großstädten gegen Polizisten und Feuerwehrleute.

„Das geht gar nicht“, sagt Dumbeck.

Gewerkschaft fordert Verbot

Im Berliner Stadtteil Lichtenrade versuchten laut Polizei, 60 bis 80 Menschen ein Feuerwehrfahrzeug mit Feuerwerk anzuzünden. In Berlin-Neukölln warf ein Randalierer einen Feuerlöscher in die Windschutzscheibe eines fahrenden Rettungswagens, in dem ein Patient lag. Als Reaktion auf die Angriffe mit Böllern und Raketen verlangt die Gewerkschaft der Polizei Berlin, mit einem weitgehenden Böllerverbot Ernst zu machen.

Nicht hinnehmbar

Karl-Heinz Dumbeck ist immer noch entsetzt und wütend über die Krawalle in Berlin und weiteren deutschen Großstädten, bei denen mehrere Einsatzkräfte der Polizei, des DRK und der Feuerwehr verletzt wurden.

„Man sollte bedenken, dass in jeder Einsatzkleidung ein Mensch steckt“, so Dumbeck, der deshalb die Vorkommnisse in der Silvesternacht auf das Schärfste verurteile. „Das ist schlichtweg nicht hinnehmbar. Da muss man sich nicht wundern, dass Stimmen laut werden, Feuerwerk an Silvester zu verbieten“, ergänzt Dumbeck. „Das darf sich die Gesellschaft nicht weiter bieten lassen.“

Reaktion von der Politik erwartet

Es sei krank, dass Menschen angegriffen würden, die Hilfe leisten wollen. „Was geht nur in solchen Köpfen vor?“ Dumbeck erwartet daher nun auch eine Reaktion vonseiten der Politik. „Sie muss jetzt handeln.“

Die Krawalle und die Ausschreitungen könnten sich auch auf die Feuerwehr in Bad Saulgau auswirken. „Wir setzen uns alle schon einem Risiko aus. Da wird in jungen Familien bestimmt diskutiert, ob es das wert ist?“