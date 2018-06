Bad Saulgaus Sieg ist wohl vergebens

„Noch ist Bad Saulgau nicht verloren“ - geneigter FV-Bad-Saulgau-Fan könnte versucht sein, den Beginn der polnischen Nationalhymne umzutexten. Doch es klingt wie das Pfeifen im Wald. Denn die 0:4-Heimniederlage der TSG Ehingen in der Landesliga zu Hause gegen Oberzell macht den Abstieg der Ehinger aus der Landesliga immer wahrscheinlicher und damit auch den Abstieg Bad Saulgaus aus der Bezirksliga, ohne zweite Chance. Auch vor dem Hintergrund, dass Ehingen im letzten Spiel am kommenden Samstag in Berg antreten muss. Denn der Abstieg Ehingens hat direkte Auswirkungen auf den Abstieg in der Bezirksliga: Muss die TSG direkt in die Bezirksliga, ist auch der 15. Platz im Bezirksoberhaus ein direkter Abstiegsplatz in die Kreisliga A. Der 14. würde in diesem Fall die Relegation gegen den Qualifikanten aus der Kreisliga A bestreiten. Auf Platz 14 steht derzeit der SV Ebenweiler. Immer deutlicher wird, wie wichtig für Ebenweiler vor einigen Wochen der Sieg in Bad Saulgau war. Für den Abstiegsrelegationsplatz kommen in diesem Fall nur noch Laiz (13./31 Punkte; 30. Spieltag: in Altshausen) und Ebenweiler (14./30) infrage, das den Zwölften Krauchenwies (33 Punkte) empfängt. Um aber den FCK hinter sich zu lassen, müsste Ebenweiler mit 11:0 gewinnen.

SV Ebenweiler - FC Mengen 0:5 (0:1). - Tore: 0:1 Patrick Klotz (21.), 0:2 Alexander Klotz (61.), 0:3 Kevin Hartl (68.), 0:4 Alexander Klotz (74.), 0:5 Maximilian Stumpp (88.). - Gelb-Rote Karte: Yannick Broßmann (70./SVE; Unsportlichkeit). - Z.:80. - „Das Ergebnis geht in Ordnung. Nach dem ersten Gegentreffer haben wir uns vom Spielgeschehen abgemeldet, am Ende kann die Niederlage sogar noch höher ausfallen“, berichtete SVE-Abteilungsleiter Peter Bixel nach Abpfiff der Begegnung. Im Anschluss an den frühen Gegentreffer durch Patrick Klotz verloren die Hausherren die Ordnung in der Defensive, fortan war es nur noch ein Spiel auf ein Tor. Mengen ließ die spielerische und individuelle Klasse aufblitzen und schnürte den Gegner im eigenen Strafraum ein. Von Ebenweiler kam über 90 Minuten kaum Gegenwehr. Schlussendlich gewinnt der Tabellenprimus hochverdient.

FV Bad Saulgau - FV Altshausen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Bernhard Henning (30.), 2:0 Felix Reuter (66.), 2:1 Andre Bittlingmaier (87.). - Z.:150. - Im Duell der beiden Ex-Landesligisten war Bad Saulgau von Beginn an dominant und spielbestimmend. Einzig das altbekannte Problem - die Chancenverwertung - war permanent erkennbar. Bereits in Durchgang eins vergaben die Hausherren einige Großchancen. Altshausen war zur Pause mit dem knappen Rückstand noch gut bedient. Die Spielverteilung blieb auch in den zweiten 45 Minuten identisch, Bad Saulgau war die klar bessere Mannschaft. Felix Reuter erhöhte Mitte der zweiten Halbzeit mit einem wuchtigen Schuss hochverdient auf 2:0. Das 2:1 durch Andre Bittlingmaier nach einer Unstimmigkeit in der Defensive der Gastgeber hatte kurz vor Abpfiff dann nur noch kosmetischen Charakter. „Das Spiel hätte auch 7:1 enden können. Wir haben heute eine klasse Leistung abgeliefert, haben es aufgrund unserer schwachen Torchancenverwertung allerdings in der Schlussphase noch unnötig spannend gemacht“, resümierte Holger Beutel, stellvertretender Vorsitzender nach dem Abpfiff der Partie.

SV Sigmaringen - FC Krauchenwies/Hausen 2:1 (2:0). - Tore: 1:0 Sami-Burak Kalyoncu (42.), 2:0 Daniel Deli (45.), 2:1 Raphael Göggel (68.). - BV: Kevin Reuter (SVS) verschießt Foulelfmeter (72.). - Z.:50. - Die Kreisstädter boten im ersten Durchgang eine hervorragende Leistung und dominierten das Spielgeschehen. Kalyoncu und Daniel Deli sorgten für den hochverdienten 2:0-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel stellte Sigmaringen sämtliche Offensivbemühungen ein und verwaltete den Vorsprung. Krauchenwies wurde daraufhin besser und drängte auf den Anschlusstreffer, dieser gelang dann auch durch Raphael Göggel. Dabei blieb es allerdings, die Hausherren brachten den knappen Vorsprung noch über die Zeit. „In den ersten 45 Minuten hatte Krauchenwies gar keine Chancen, wir waren am Drücker und haben auch echt richtig gut gespielt. Im zweiten Durchgang waren wir dann jedoch nicht mehr wirklich Teil vom Spielgeschehen. Zum Glück reichte der Vorsprung noch ins Ziel“, sagte der SVS-Vorsitzende Klaus Unger nach dem Spiel.

FC Laiz - FV Bad Schussenried 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Markus Marquard (23.), 2:0 Daniel Lauria (77.), 3:0 Sascha Kessel (87.). - Rote Karte: Alexander Wiest (15./FVBS). - Z.:150. - Zunächst war die Partie ausgeglichen, jedoch ohne große Torchancen. Besonders beim Gästeteam waren kaum Offensivbemühungen zu erkennen. Im Anschluss an den Platzverweis wurde der FCL besser und übernahm die Spielkontrolle. Markus Marquard erzielte folgerichtig Mitte der ersten Halbzeit das 1:0. Schussenried konnte trotz Unterzahl noch recht lange mithalten, erst in der Schlussphase bauten die Gäste deutlich ab. Nutznießer waren die Gastgeber, die in der letzten Viertelstunde mit zwei Treffern von Lauria und Kessel restliche Zweifel am Laizer Sieg beseitigten. „Unser Torwart war heute fast beschäftigungslos. Gegen Ende war dann die Überzahl klar bemerkbar, so geht der Sieg auch in der Höhe absolut in Ordnung“, berichtete Laiz’ Sportvorstand Michael Winkler nach dem Aufeinandertreffen.

SV Uttenweiler - FV Neufra 3:0 (2:0). - Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Johannes Jäggle (23./32./83.). - Z.: 160. - In den ersten 20 Minuten des Spiels war der Gast aus Neufra gut im Spiel, konnte aber seine optische Überlegenheit nicht in Tore umsetzen. Der FVN machte das Spiel, der SVU das Tor: Nach Zuspiel von Andreas Ganser vollendete Johannes Jäggle zum 1:0. Danach versuchten es die Gäste weiter und in die nächste Druckphase hinein setze sich Johannes Jäggle nach weitem Ball von Viktor Ruff aus der Defensive des SVU gegen seinen Gegenspieler durch und markierte das 2:0. Die Gäste reklamierten zwar Abseits, doch der Treffer zählte zurecht. Nach dem Wechsel verflachte die Partie zusehends. Es häuften sich auf beiden Seiten die Fehler im Zuspiel und so gab es kaum nennenswerte Möglichkeiten. Das Spiel plätscherte ohne große Aufregung vor sich hin. Die einzige Möglichkeit für die Gäste zu verkürzen vereitelte Stefan Ulmschneider mit letztem Einsatz kurz vor der Torlinie. Kurz vor dem Schlusspfiff konnte sich Johannes Jäggle im Laufduell rechts außen nach Zuspiel von Alexander Bux gegen seinen Gegenspieler durchsetzen und mit seinem dritten Treffer den 3:0 Endstand markieren.

FV Schelklingen-Hausen – SV Hohentengen 0:7 (0:5). - Tore: 0:1 Fabian Beckert (18.), 0:2 Manuel Sommer (19.), 0:3 Fabian Beckert (23.), 0:4 Manuel Sommer (30.), 0:5 Martin Löffler (33.), 0:6 Manuel Sommer (58.), 0:7 Kadir Kocabas (60.). -Völlig von der Rolle war der FV Schelklingen-Hausen zu Beginn des Spiels. Schon nach 33 Minuten lagen die Achstädter mit 0:5 im Rückstand. Die Gastgeber spielten wie ein Absteiger.

SG Altheim - SF Hundersingen 3:4 (3:1). - Tore: 1:0 Johannes Rech (3.), 1:1 Philipp Müller (22.), 2:1 Jens Stimpfle (26.), 3:1 Marc Wilde (44.), 3:2 Marcel Störkle (62.), 3:3, 3:4 Xaver Koch (76., 86.). - Trotz der Hitze war es ein schnelles Spiel. Die Altheimer schenkten einen zur Halbzeit sicher geglaubten Sieg noch her. In diesem fairen Spiel zog der Schiedsrichter insgesamt nur einmal Gelb.

TSG Rottenacker - SV Bad Buchau 1:4 (0:1). - Tore: 0:1 Artur Klein (22.), 0:2, 0:3, 0:4 Luca-Raphael Barta (56., 76., 91.), 1:4 Jannik Sachpazidis (92.). - Der SV Bad Buchau stand in der Abwehr gut und ließ Rottenacker kommen. „Die Gäste haben uns clever ausgekontert und alle gebotenen Chancen genützt“, sagte Pressewart Uwe Schneider.