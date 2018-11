Die Schwimmer der Leistungsgruppe 1 des TSV Bad Saulgau haben zusammen mit ihrem Trainer Sven Leitmann am 9. Blacky-Cup auf der 50-Meter-Bahn in Erfurt teilgenommen. Insgesamt maßen sich in Thüringen 150 Schwimmer aus 22 Vereinen und fünf Bundesländern.

Am Start waren auch einige Schwimmer des thüringischen Landeskaders sowie Schwimmer des Erfurter Sportgymnasiums, die während des Wettkampfs für ihr gutes Abschneiden bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Sommer geehrt wurden. Trotz dieser starken Konkurrenz erzielten die Saulgauer Schwimmer gute Platzierungen und konnten mit ihren Leistungen zufrieden sein.

Die vier Schwimmer des Jahrgangs 2005, die in den Sommerferien aus der Leistungsgruppe (LG) 2 von Trainer Rolf Spiwoks in die LG1 gewechselt waren, wurden für ihr noch intensiveres Training durch viele und teilweise sehr gute Bestzeiten und Podestplätze belohnt: Paul Bosch konnte sich über den zweiten Platz über 200 Meter Brust in 3:12,56 Minuten und den dritten Platz über 200 Meter Freistil in 2:41,47 Minuten freuen und belegte weitere Plätze unter den besten Zehn seines Jahrgangs.

Michael Flach siegte in seinem Jahrgang über 200 Meter Lagen in 2:42,90 Minuten und erreichte den zweiten Platz über 200 Meter Freistil in 2:30,03 Minuten sowie den dritten Platz über 50 Meter Schmetterling in 32,55 Sekunden sowie weitere Platzierungen unter den besten Fünf.

Auch „Routiniers“ stark

Lisa Köberle erzielte den zweiten Platz über 50 Meter Schmetterling in 32,01 Sekunden und über 200 Meter Freistil in 2:29,08 Minuten. Dritte wurde sie über 50 Meter Freistil in 30,90 Sekunden und über 100 Meter Freistil in 1:07,73 Minuten sowie Vierte über 100 Meter Schmetterling. Ruben Ströbele konnte sich über den dritten Platz über 50 Meter Freistil in 30,65 Sekunden und weitere Platzierungen unter den ersten Sechs mit Bestzeiten freuen.

Auch die älteren Schwimmer der Leistungsgruppe 1 konnten sich in Erfurt steigern und auf die vorderen Plätze schwimmen: Philip Flach (Jg. 2000) siegte in seiner Altersklasse (Jg. 2001 und älter) über 200 Meter Lagen in 2:28,28 Minuten. Er wurde Zweiter über 100 Meter Brust in 1:18,60 Minuten und Dritter über 100 Meter Rücken in 1:09,98 Minuten. Außerdem schwamm er mehrfach unter die ersten Fünf.

Jan Köberle (Jg. 2003) wurde im Doppeljahrgang 2002/2003 gewertet und erreichte dritte Plätze über 50 (27,05 Sekunden), 100 (1:00,24 Minuten) und 200 Meter Freistil (2:13,88 Minuten) sowie weitere Plätze unter den Top Fünf.

Lukas Straub (Jg. 2004) siegte in seinem Jahrgang über 100 Meter Schmetterling in 1:06,35 Minuten, über 100 Meter Brust in 1:23,57 Minuten, über 200 Meter Lagen in 2:31,73 Minuten und 200 Meter Freistil in 2:14,67 Minuten. Platz zwei belegte er über 100 Meter Freistil in 1:01,44 Minuten.

Auch die beiden Schwimmerinnen Saskia Böhm und Lorena Bühler (beide Jahrgang 2004) schwammen vorne mit. Saskia Böhm wurde Zweite über 50 Meter Freistil in 33,80 Sekunden und über 50 Meter Schmetterling in 34,57 Sekunden. Dritte wurde sie über 100 Meter Schmetterling in 1:27,93 Minuten. Außerdem belegte sie vierte Plätze. Lorena Bühler siegte über 200 Meter Freistil in 2:30,85 Minuten und über 200 Meter Lagen in 2:50,88 Minuten. Außerdem wurde sie Zweite über 100 Meter Freistil in 1:08,31 Minuten, über 200 Meter Rücken in 2:56,55 Minuten und über 50 Meter Brust in 38,76 Sekunden.