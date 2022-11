Bad Saulgaus Bürgermeisterin strebt ein neues Amt an

Heiter und witzig ist die Martinisitzung der Dorauszunft Saulgau am 11.11. im Hotel Kleber Post gewesen. Für die Bürgermeisterwahl 2023 gibt es bereits die ersten – allerdings nicht ernst gemeinten – Kandidatinnen, die sich ihre Arbeit im Rathaus teilen wollen. Barbara Schneider und Helene Straub, bekannt als das Fasnetsduo „d’Babett ond d’Lena“, buhlten vor etwa 150 Gästen um die Gunst der Wählerinnen und Wähler, um Bürgermeisterin Doris Schröter nach 16 Jahren Amtszeit abzulösen.

Barbara Schneider und Helene Straub haben schon klare Vorstellungen, wie sie den Wahlkampf führen wollen. Um die Gesundheitsversorgung in Bad Saulgau zu verbessern, würden die beiden Frauen den Ärzten den Hof machen, sie kostenlos in Bad Saulgau wohnen lassen, ihnen morgens die Butterbrezeln schmieren und sie mit Massagen verwöhnen. Und auch der Bevölkerung wollen sie nur Gutes tun: „Wir würden den Leuten das Paradies auf Erden bringen“, sagten „d’Babett ond d’Lena“, die mit ihrem Auftritt eine gelungene Martinisitzung abrundeten, bei der zuvor Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller fast für jeden geladenen Gast einen Witz parat hatte.

Festplatz wird bebaut

Den Auftakt machte wie gehabt pünktlich um 11.11 Uhr Oberbüttel Dirk Riegger, offenbar ein weiterer Bewerber für das Amt des Bürgermeisters. Denn die Kandidatensuche der CDU, deren ehemaliger Vorsitzender Thomas Zimmerer bei der Hauptversammlung des CDU-Stadtverbands die Trägheit der Verwaltung kritisiert hatte, habe jetzt ein Ende. Der Oberbüttel selbst wolle es wagen, nicht nur an fünf Fasnetstagen im Jahr, sondern das ganze Jahr über die Stadt zu regieren. Seine Büttelmütze warf er deshalb in den Ring, um die Stadtentwicklung nachhaltig zu forcieren. Der Oberbüttel würde unter anderem den Festplatz mit Wohnungen bebauen. Damit das Bächtlefest nicht ausfallen muss, sollten sich Grundstückseigentümer im angrenzenden Wohngebiet beim Stadtbauamt melden und ihren Garten für Bierzelte und Kinderkarussell zur Verfügung zu stellen. Nicht einverstanden ist der Oberbüttel indes auch mit den Energiesparmaßnahmen der Stadt, die im Hallenbad die Wassertemperaturen gesenkt hat – mit der Folge, dass die Badegäste anschließend unter der heißen Dusche erst einmal die Eiswürfel auftauen müssten. Es mache außerdem keinen großen Sinn, das Rathaus zu schließen, weil dort an Brückentagen sowieso nicht gearbeitet werde. Daher sei die Frage erlaubt, warum das Rathaus überhaupt noch beheizt werde?

Premiere für Erste Landesbeamtin

Zum ersten Mal bei der Martinisitzung in Bad Saulgau war in Vertretung von Landrätin Stefanie Bürkle die Erste Landesbeamtin Claudia Wiese. Auch sie thematisierte die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Ein klares Bekenntnis habe sie von Amtsinhaberin Doris Schröter noch nicht gehört. Und sie sei selbst gespannt, was Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller – „der alte Schelm“ – im Schilde führe, der insgeheim als Kandidat für die Bürgermeisterwahl gehandelt werde.

Freudentränen beim Dorausschreien

Osmakowski-Miller nahm an diesen Spekulationen nicht teil, berichtete stattdessen lieber von der Fasnet 2022, als das Dorausschreien mit Traktoren und Bächtlefest-Wagen in die Wohngebiete verlagert worden war, um die Corona-Abstandsregeln einhalten zu können. Doch in den Wohngebieten standen nur vereinzelt Kinder auf der Straße. Denn die Kinder warteten mit ihren Eltern und Großeltern stattdessen auf dem Marktplatz, wo die Traktoren dann auch hinfuhren. „Als ich die vielen Kinder sah und vor Freude schreien hörte, kamen mir die Tränen“, so Osmakowski-Miller, dieses Mal mit ernster Miene.

Lauterbachs Idee

Und wie reagierte Doris Schröter auf die Kampfansagen von „d’Babett ond d’Lena“ und Oberbüttel Dirk Riegger? Sie tritt 2023 als 1. Oberbüttelin an, zumal der amtierende Oberbüttel nicht nur an Gewicht zugelegt habe, sondern auch mehr Ämter inne habe – Kommandant der Bürgerwache und neuer Vorsitzender des CDU-Stadtverbands. Als Bürgermeisterin und 1. Oberbüttelin habe sie dann alle Fäden in der Hand. Für ihre Büttel hätte sich auch schon eine neue Aufgabe. Sie würde die „absolute Superidee“ des Gesundheitsministers Karl Lauterbach aufgreifen, der Gesundheitskioske im Land errichten will, und diesen Kiosk in Bad Saulgau von den Bütteln betreiben lassen – mit Blutdruck messen, Pflaster kleben, Sauschwänzle und Fasnetsküchle als Medizin verschreiben. Schröter kann indes den Bad Saulgauerinnen und Bad Saulgauer nur raten, frühzeitig einen Termin bei den Bütteln zu buchen, sonst müssten die Einheimischen nach Sigmaringen – „ond des will ja koiner“.

Pfeile Richtung SRH

Zur Schließung des Bad Saulgauer Krankenhauses Ende des Monats schossen Schröter, die kommende Oberbüttelin, und Riegger, der jetzige Oberbüttel, doch noch ein paar Pfeile in Richtung SRH (Stiftung Rehabilitation Heidelberg) ab. Schröter wollte sich über die elende Krankenhausdiskussion eigentlich gar nicht mehr aufregen, sonst sei sie bald nicht mehr gesund, was fatal wäre, weil es in Bad Saulgau keine Ärzte mehr gebe. Und Oberbüttel Dirk Riegger setzte noch einen oben drauf. Man solle vorsichtshalber mindestens zwei Wochen vorher den Rettungswagen buchen, um als Notfall behandelt werden zu können. Zudem blute die SRH auch personell aus. Doch wer möge es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verdenken? „Des isch it zum Lacha, welcher Sulgamer fährt freiwillig ge Semeringe num zum Schaffa.“