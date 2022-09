Bad Saulgauerin wagt sich ins eiskalte Wasser

Nein, eine Warmduscherin ist sie gewiss nicht. Im Gegenteil: Theresa Weitzmann aus Kleintissen zieht es vor, in den Wintermonaten im eisigen Wasser zu baden. „Eisschwimmen macht mich glücklich“, sagt die 41-Jährige.

Bis vor ein paar Jahren hatte sich Theresa Weitzmann nur in den Nichtschwimmer-Bereich im Wagenhauser Weiher oder in die Schwarzachtalseen getraut. „Ich hatte Angst vor den Pflanzen im Wasser“, sagt Weitzmann. Als ihre Mutter, die das Baden im Wasser liebte, vor fünf Jahren verstarb, wollte sie ihrer Mutter näher sein und ihre Leidenschaft teilen. Also überwand Weitzmann ihre Angst und fing an, richtig zu schwimmen. „Ich bin inzwischen eine echte Wasserratte“, sagt sie.

Doch das Baden in den Sommermonaten war ihr irgendwann zu wenig, also setzte sie die Badesaison auf ihre eigene Weise fort. Im November 2019 wagte sie sich zum ersten Mal im Bikini in die zehn Grad kalten Schwarzachtalseen. Sie war nicht alleine, zwei erfahrene Eisschwimmer gaben ihr Tipps, was sie beachten muss, wenn sie ins Wasser geht. „Ich trug Handschuhe und Füßlinge aus Neopren.“ Das macht sie heute noch. „Sonst können die Fingerkuppen und Zehen erfrieren“, ergänzt Weitzmann.

Drei Ausschlusskriterien

Der erste Einstieg ins eiskalte Wasser schreckte sie nicht ab, sondern motivierte sie, das Eisschwimmen von Oktober bis März zu ihrem Lebensinhalt zu machen. Doch unvorbereitet geht sie zwei bis dreimal die Woche nicht ins Wasser, in dem sie stehen können muss. Manchmal, wenn ihr danach ist, macht sie auch zwei bis Armzüge im Wasser.

Auch am Nikolaustag badet die 41-Jährige im eiskalten Wasser. (Foto: Theresa Weitzmann)

„Aber der Kopf kommt dabei nie unter Wasser. Das tut richtig weh“, sagt Weitzmann, die drei Ausschlusskriterien für das Eisschwimmen nennt: eine Kälteallergie, Bluthochdruck und physische Herzprobleme. Für die Psyche hingegen sei das Eisbaden auch aus medizinischer Sicht zu empfehlen. „Es hilft bei Depression und Antriebslosigkeit.“

Blutgefäße ziehen sich zusammen

Und Eisschwimmen soll gut sein für das Immunsystem, bei Gefäßerkrankungen und Rheuma. Denn das Eiswasser bringt den Kreislauf in Schwung. Durch den starken Kältereiz ziehen sich die Blutgefäße zusammen. Der Körper beginnt, das Blut von Armen und Beinen in die Körpermitte zu leiten, um wichtige Organe vor der Kälte zu schützen. Und Weitzmann fühlt sich als Eisschwimmerin selbst wohler. „Man lernt dabei, Grenzen zu überwinden, stärkt seine Persönlichkeit und kommt aus der Komfortzone heraus“, sagt sie.

Sie findet Gleichgesinnte

Im Dezember 2019, kurz nach ihrem ersten Mal im Eiswasser, suchte sich nach Gleichgesinnten, organisierte Treffen, einmal in Ertingen, einmal in Bad Waldsee. Knapp 60 Menschen konnte Weitzmann mittlerweile mit dem Eisschwimmen begeistern. „Darunter sind viele, die älter als 50 Jahre sind.“ Wegen der Corona-Pandemie gab es die Treffen nicht mehr. Am Freitag, 7. Oktober, geht es wieder los, in den Schwarztachtalseen, dort wo alles angefangen hat. Den Neulingen wird sie vorab erklären, dass sie im Wasser tief und regelmäßig atmen müssen.

Richtige Bekleidung

Ihre Grundregel lautet, pro Grad mehr können die Eisschwimmer eine Minute länger im Wasser bleiben – bei drei Grad demnach drei Minuten. Theresa Weitzmann hält es als Geübte schon länger aus. Sie schaffte schon zehn Minuten bei drei Grad. „Es geht aber nicht um einen Wettbewerb“, so Weitzmann, für die nach dem Eisbaden auch die richtige Bekleidung eine wichtige Rolle spielt. „Die Leute müssen im Zwiebel-Look kommen“, heißt also, anstelle eines dicken Pullovers mehrere dünne Kleidungsstücke anziehen. Diese Schichten halten den Körper kuschelig warm. Theresa Weitzmann kann es indes gar nicht mehr abwarten, bis es draußen kälter wird und sich auf den Seen in der Region die erste Eisdecke bildet. Dann ist sie wieder in ihrem Element. Ihre nächste Herausforderung erwartet sie an Neujahr, wenn sie die Schwarzachtalseen durchqueren will.

Wer Interesse am Eisschwimmen und an den regelmäßigen Treffen hat, kann sich per E-Mail wenden an theresa.mack@hotmail.com. Weitere Informationen unter www.blickweite.net/winterbaden.