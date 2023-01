Nach Schock-Diagnose: Zwillinge mit Rett-Syndrom erfahren große Solidarität

Das abgelaufene Jahr 2022 würden Anne Hösch und ihr Mann Florian Walzer am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen. Im Sommer teilte ein Arzt den Eltern aus Bad Saulgau mit, dass ihre zweijährigen Zwillinge unter dem Rett-Syndrom leiden. Und es wurde noch schlimmer: Ende November hatten die Mädchen epileptische Anfälle. „Es geht den beiden inzwischen aber wieder besser“, sagt Florian Walzer.

Als die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau über die Krankheit der Zwillinge Helena und Marie berichtete, erfuhren die Eltern eine große Hilfsbereitschaft. Zuvor aber auch schon. Denn vor der Veröffentlichung des Artikels landeten bereits knapp 5000 Euro auf einem Spendenkonto für Helena und Marie.

Geld für Reittherapie

Mit dem Geld wollen die Eltern ihren Töchtern eine Reittherapie finanzieren. Die wöchentlichen Reitstunden bezahlt die Krankenkasse nicht. Ende des Jahres waren es auf einmal 15.600 Euro, sodass die Reittherapie für Helena und Marie für die nächsten drei Jahren gesichert ist.

Mit so viel Unterstützung hatten wir nicht mal ansatzweise gerechnet. Florian Walzer

Ein Chor aus Bad Buchau sang für einen guten Zweck, der Männerchor aus Dellmensingen überwies Geld für die Erforschung des Rett-Syndroms, Firmen und Betriebe aus der Region sammelten Geld in der Belegschaft ein. „Wir sind unendlich dankbar. Mit so viel Unterstützung hatten wir nicht mal ansatzweise gerechnet“, sagt Florian Walzer.

Das Ehepaar bekam außerdem etliche Mails – von überall her. Darunter auch von Eltern aus dem Landkreis Sigmaringen, deren Töchter ebenfalls am Rett-Syndrom erkrankt sind. Das Rett-Syndrom ist eine lebenslange neurologische Störung – einhergehend mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Es treten Symptome von Autismus auf, gepaart mit Parkinson und Angststörungen. Helena und Marie verlieren bereits erworbene Fähigkeiten, haben Stereotypen – kneten ständig die Hände und führen diese in den Mund, Marie hat zudem Schlafstörungen.

Unheilbare Krankheit

Doch die Eltern konnten viele Mails bislang gar nicht beantworten, weil sich der Zustand der Zwillinge verschlechterte. Vater, Mutter, die Zwillinge und die fünfjährige Tochter Luisa lagen Ende November alle wegen Influenza flach. „Marie hat dann begonnen, Krämpfe zu bekommen“, sagt Anne Hösch. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Zwillinge keine epileptischen Anfälle.

Sie lagen nach den vier Tagen auf der Intensivstation zwei Wochen einfach nur nebeneinander. Anne Hösch

Der Notarzt fuhr Marie in die Kinderklinik nach Ravensburg. Einen Tag später folgte ihre Schwester Helena, ebenfalls mit epileptischen Anfällen. „Sie lagen nach den vier Tagen auf der Intensivstation zwei Wochen einfach nur nebeneinander“, sagt Anne Hösch. Die Ärzte versorgten die kleinen Kinder mit Medikamenten, von denen einige nicht anschlugen. „Es haben sich in Ravensburg alle großartig um die Kinder gekümmert“, ergänzt Florian Walzer. Für ihn und seine Frau hat die unheilbare Krankheit aber eine neue Dimension erreicht – eine auf die sie nie gehofft, aber mit der sie immer rechnen mussten.

Krankenkasse lässt sich Zeit

Die Sorgen um die Zwillinge hörten auch nicht nach der Entlassung aus der Kinderklinik auf. Marie bekam täglich zwischen 15 und 20 solcher Anfälle, bei denen den Eltern jedes Mal der Schreck durch die Glieder fuhr. Die Influenza – so viel steht fest – hat die Zwillinge in ihrer Entwicklung zurückgeworfen.

Jeder Tag ist ein Kampf. Florian Walzer

Sie hat die Körper geschwächt und die Bewegungsapparate gestört. Florian Walzer übernachtete im Kinderzimmer, weil wieder einmal die Mühlen der Behörden langsam mahlen. Die Eltern beantragten bei der Krankenkasse „Night Watch“ – ein Alarmsystem mit einem Armmodul, das durch dessen Träger im Schlaf am Oberarm getragen wird. Doch es dauert, bis das Alarmsystem bei den Eltern ankommt.

Froh um jeden Fortschritt

Mittlerweile sind die Eltern wieder froh um jeden kleinen Fortschritt ihrer Kinder. Helena kann wieder normal gehen, Marie schafft es, ihren Kopf gerade zu halten. Das ging eine Zeitlang gar nicht. Marie lag nur auf dem Boden. Sie erlernt nun wieder, sich mitzuteilen, muss ihre Ernährung umstellen – mehr Eiweiß, mehr Fett.

„Jeder Tag ist ein Kampf“, sagt Florian Walzer. Er und seine Frau erweisen sich selbst als großartige Kämpfer. „Es gibt aber auch sehr viele lichte Momente, an denen wir uns erfreuen“, so Anne Hösch. Wenn Marie ihre Eltern anlächelt – das ist so ein lichter Moment – bei dem die Eltern wissen, warum sie für ihre Zwillinge kämpfen. Und, wenn die Zwillinge zum Reiten gehen, keine Stereotypen, einfach nur Freude – das sind auch lichte Momente.

Kontakte werden reduziert

Doch der Winter ist noch längst nicht vorbei, weshalb sich nicht ausschließen lässt, dass die Zwillinge wieder an einem Infekt erkranken. Die Eltern reduzieren deshalb die Kontakte mit anderen Menschen. Aber einsperren wollen sie die beiden auch nicht, die im Sommer in einer Einrichtung in Wilhelmsdorf betreut werden.

Luisa kommt in die erste Klasse der Berta-Hummel-Schule. Aber vorher – das haben sich die Eltern vorgenommen – wollen sie ein paar Tage verreisen und am liebsten noch die Mails beantworten, die noch unbeantwortet geblieben sind. „Denn es geht wieder aufwärts mit den Kindern“, sagt Florian Walzer.