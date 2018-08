Bad Saulgauer will Finale von RTL-Flirtshow gewinnen

Der 27 Jahre alte Daniel Lott aus Bad Saulgau hat bei der RTL-Flirtshow „Die Bachelorette“ auch in der vorletzten Runde am Mittwoch eine Rose bekommen. Damit steht er zusammen mit Alexander Hindersmann (Alex) im Finale dieser Reality-Show. Der 27-Jährige erhielt in der Nacht der Rosen erneut die erste Rose aus der Hand von Nadine Klein. Der Vertriebsingenieur aus Oberschwaben hat es weit gebracht.

20 Männer versuchten vom Serienstart an, das Herz der 32-jährigen Nadine zu gewinnen. Der Bad Saulgauer hatte es mit seiner zurückhaltenden Art nun bis in die letzte Runde geschafft. In der nächsten Runde werden er und Alex die Mutter von Nadine Klein kennenlernen. Dann wird Nadine die letzte Rose einen der beiden vergeben.

In der siebten Folge der Flirtshow flog Nadine Klein mit dem Bad Saulgauer Kandidaten Daniel Lott auf die niederländische Karibikinsel Aruba. Anfangs nahm Nadine die drei Männer ordentlich auf die Schippe. Nachdem sie die vergangenen Wochen mit den Kandidaten auf der griechischen Insel Korfu verbrachte, kündigte sie die finalen Runden in Holland an. Somit trafen sich die vier, umgeben von Schafen und Windmühlen, in einer Holzschuh-Schreinerei. Nachdem ihnen die Schuhanfertigung ausführlich erklärt und vorgeführt wurde, ging es an die Verzierung.

Die Bachelorette und ihre Verehrer bekamen jeweils ein paar Schuhe zur Verfügung gestellt und durften diese bemalen. Daniel Lott schrieb Nadines und seinen eigenen Namen auf sein paar Holzschuhe, und malte ein Schaf und eine Windmühle dazu. „Das sind unsere ersten Hausschuhe für unsere erste gemeinsame Wohnung“, meinte er. Beim anschließenden gemeinsamen Essen gab Nadine den Kandidaten noch ein Rätsel mit auf den Weg, bevor sie sich die darauf folgenden Tage mit jeweils einen der Männer traf. Jeder bekam einen großen Holzbuchstaben zugeteilt und schon ging das Ratespiel los. Der Bad Saulgauer hielt den Buchstaben A in der Hand und war sich sicher: „Für mich geht es nach Australien.“

Keiner der dreien fand im Endeffekt heraus, was Nadine mit ihnen vorhatte. Erst kurz bevor sie sich mit den einzelnen Kandidaten traf, wurde das Geheimnis gelüftet. Es ging auf die ABC-Inseln: Aruba, Bonaire und Curaçao. Zwar befinden sich alle drei Inseln in der Karibik, gehören aber zum holländischen Königreich. Somit wurde aus Schafen und Windmühlen im Handumdrehen Sandstrände und türkisblaues Meer.

Nadine und Daniel Lott verbrachten ihren gemeinsamen Tag auf einem Boot in Aruba. Während die beiden auf dem Deck in der Sonne kuschelten und sich sonnten, fragte er: „War das schon immer so ein kleiner Traum von dir, über die Karibik, mit mir?“ Die Bachelorette schmunzelte und meinte: „Ja klar, auch als ich dich noch gar nicht kannte.“ Die beiden küssten sich lange und innig, bevor es für sie ins Wasser ging.

Mit je einem Propeller, der sie unter Wasser zog, erkundigten die zwei ein Schiffswrack. Händchenhaltend schwammen sie durch das türkisblaue Wasser und küssten sich immer wieder. Daniel Lott hat im Gegensatz zu Nadine mehr Erfahrung unter Wasser und war auf seinen Reisen auch tauchen. Er gab ihr dadurch etwas Sicherheit, meinte sie im Anschluss. Als ihre Bootstour sich dem Ende neigte und die beiden sich vorerst trennten, um sich auf ihr gemeinsames Essen vorzubereiten, sagte der Bad Saulgauer: „Ich habe ja bisher von einem Bauchkribbeln gesprochen, das wurde auf jeden Fall gesteigert. Ich denke man kann schon von verknallt sein reden.“

In einer Lodge am Meer trafen sich die beiden anschließen für ihren gemeinsamen Abend. Das Gespräch fiel schnell auf ihre eventuelle gemeinsame Zukunft, als Nadine ihn nach seiner Meinung zum Thema Beziehung fragte. Selbstbewusst sagte Daniel Lott: „Ich würde mich auf jeden Fall in die Richtung bewegen.“ Nach dem Essen küssten sich die Bachelorette und der Bad Saulgauer immer wieder auf dem Sofa, bis er ihr verkündete, das er die Nacht bei ihr verbringen werde. Schmunzelnd meinte er: „Wir haben extrem schöne Zeiten zusammen verbracht, ich denke mal so ein kleiner Schritt weiter“.

Am nächsten morgen lagen die zwei vertraut nebeneinander im Bett und kuschelten. Am Frühstücktisch betonten beide, wie sehr sie ihre gemeinsame Zeit genießen und Daniel Lott beschreibt es als „das schönste Date das er je hatte“. Nach einem langen Abschiedskuss ging die gemeinsame Zeit auf Aruba für die beiden zu Ende.

Nadine sagte, bevor es für sie weiter zur nächstes Insel ging: „Ich empfinde es als fast perfekt mit ihm. Er hat die Messlatte sehr hoch gelegt, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich in die anderen Dates gehen soll.“ Auch Daniel Lott zeigte sich gegen Ende gewohnt selbstbewusst: „Ich habe ordentlich vorgelegt, das sollen die anderen zwei erst mal nachmachen.“

Daniel Lott wurde in der Nacht der Rosen nicht enttäuscht. Nadine holte ihn bei der Rosenvergabe als Ersten nach vorne. Er ist somit im Finale und lernt nächste Woche die Mutter der Bachelorette kennen. Daniel Lott will gewinnen. Kurz vor Schluss sagt er zu seinem Konkurrenten Alexander Hindersmann schmunzelnd: „Das war deine letzte Rose.“