Bad Saulgauer Weihnachtsdorf ist zurück

Nach einer Zwangspause ist das Weihnachtsdorf in Bad Saulgau zurück. Am Mittwochabend, 14. Dezember, eröffnete Bürgermeisterin Doris Schröter das Weihnachtsdorf in einer kurzen Rede auf dem Marktplatz.

„Wir freuen uns, dass es das Weihnachtsdorf endlich wieder gibt und hoffen auch für die Stände auf viele Besucher“, sagte sie. Trotz winterlicher Temperaturen und Glatteis auf den Straßen zog es bereits am ersten Tag einige dick eingekleidete Besucherinnen und Besucher zu den Ständen mit Speisen und Heißgetränken.

Das Weihnachtsdorf in Bad Saulgau geht noch bis Sonntag, 18. Dezember. Aufgrund der Corona-Pandemie war es zuletzt zwei Jahre in Folge abgesagt worden.